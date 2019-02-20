Цены резко вырастут: киевлян ждет очередное поднятие тарифов

В Киеве снова повысят тарифы, в этот раз – на услуги по вывозу мусора

В Украине недавно выросла средняя заработная плата, а тем временем киевлянам приготовили очередное повышение тарифов. На этот раз рост цены коснется услуг за вывоз мусора. Так, у КГГА намерены с 1 апреля повысить тарифы на вывоз в столице мусора в размере от 8,1% до 19,8%. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии.

В распоряжении указано, что цена за услуги по вывозу 1 кубометра твердых бытовых отходов (ТБО) для населения города повышается до 176, 26 гривен с учетом НДС. Дня сравнения, в данный момент цена за кубометр таких отходов составляет 159,1 гривен.

В то же время за услуги по вывозу крупногабаритных бытовых отходов киевлянам придется с 1 апреля платить 210,68 гривен за кубометр с учетом НДС. Пока что цена за вывоз 1 кубометра такого вида отходов составляет 175,82 гривен.

Фото: Очередной рост тарифов ждет киевлян (pixabay.com)

Готовил новые тарифы на вывоз ТБО Департамент экономики и инвестиций КГГА.

Также отдельным распоряжением КГГА поднимут цену за услуги для всех других ее поставщиков, включая также частные компании.

В пресс-службе КП Киевкоммунсервис объяснили, что повышение прежде всего связано с ростом минимальной зарплаты в 2019 году до 4173 гривен, которое в любом случае увеличит затраты компании на оплату труда персонала.

Кроме того, это также связано и с пересмотром тарифов на захоронение отходов на полигоне №6 и услуг по сжиганию отходов на заводе "Энергия".

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