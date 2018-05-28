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Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму

STYLERLIFE        28.05.2018 - 14:49
Фото: Рынок (РБК-Украина)
Фото: Рынок (РБК-Украина)

Фото опубликованы в соцсети

В сети рассказали, сколько сейчас стоят фрукты и овощи в оккупированном Крыму. Как сообщает издание Kafa News, за месяц цены на рынке выросли на картофель  (70%), лук (60%), капусту (33%), яблоки  (13%). Понемногу также начала расти цена на сахар. Подешевели: огурцы и клубника (60%),  бананы и помидоры (15%), яйца (8%).

Молодой картофель подешевел до 60 руб, свежий горох - до 100 руб, баклажаны - до 150 руб, свежая морковь 45 руб. за пучок. Кабачки подешевели до 60 руб., огурцы до 40 руб., помидоры в зависимости от сорта  стоят от 120 до 250 руб.  Цены на клубнику снизились до 100 руб. Абрикосы подешевели до 230 руб, и появилась первая черешня по 150 руб.

Отметим, что один российский рубль равняется 0,41 гривны.


Фото: Цены на рынке в Феодосии (kafanews.com)

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Теги: Крым
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