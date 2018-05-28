Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму

Фото опубліковані в соцмережі

У мережі розповіли, скільки зараз коштують фрукти і овочі в окупованому Криму. Як повідомляє видання Kafa News, за місяць ціни на ринку зросли на картоплю (70%), цибуля (60%), капусту (33%), яблука (13%). Потроху також почали зростати ціна на цукор. Подешевшали: огірки і полуниця (60%), банани і помідори (15%), яйця (8%).

Молода картопля подешевшала до 60 руб, свіжий горох - до 100 руб, баклажани - до 150 руб, свіжа морква 45 руб. за пучок. Кабачки подешевшали до 60 руб., огірки до 40 руб., помідори залежно від сорти коштують від 120 до 250 руб. Ціни на полуницю знизилися до 100 руб. Абрикоси подешевшали до 230 руб, і з'явилася перша черешня по 150 руб.

Зазначимо, що один російський рубль дорівнює 0,41 гривні.





Фото: Ціни на ринку у Феодосії (kafanews.com)

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