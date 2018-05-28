Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму

STYLERLIFE        28.05.2018 - 14:49
Фото: Ринок (РБК-Україна)
Фото: Ринок (РБК-Україна)

Фото опубліковані в соцмережі

У мережі розповіли, скільки зараз коштують фрукти і овочі в окупованому Криму. Як повідомляє видання Kafa News, за місяць ціни на ринку зросли на картоплю (70%), цибуля (60%), капусту (33%), яблука (13%). Потроху також почали зростати ціна на цукор. Подешевшали: огірки і полуниця (60%), банани і помідори (15%), яйця (8%).

Молода картопля подешевшала до 60 руб, свіжий горох - до 100 руб, баклажани - до 150 руб, свіжа морква 45 руб. за пучок. Кабачки подешевшали до 60 руб., огірки до 40 руб., помідори залежно від сорти коштують від 120 до 250 руб. Ціни на полуницю знизилися до 100 руб. Абрикоси подешевшали до 230 руб, і з'явилася перша черешня по 150 руб.

Зазначимо, що один російський рубль дорівнює 0,41 гривні.


Фото: Ціни на ринку у Феодосії (kafanews.com)

Читайте також, як показові фото пляжів Криму насмішили мережу.

Як і чому проводилась депортація кримських татар з Криму

"Це марш у минуле": в мережі показали знімки сумного випускного в Криму (фото) "Зона відчуження": в мережі показали свіжі фото з Криму
Теги: Крым
"Час спливає": у Нью-Йорку пройшла яскрава акція на підтримку Сенцова (фото)
"Боюся власного будинку": пронизливі фото життя українців в ООС (фото)
Українські співаки отримали нові нагороди в РФ (фото)
Настя Каменських виходить заміж: співачка показала обручку (фото)
On Top