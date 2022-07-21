"У нас война, а ты гуляешь по Парижу": украинскую модель осудили за то, что у нее все хорошо

Почему осуждают модель?

Девушка сейчас она находится в Париже, нашла там квартиру и работу, и в целом чувствует себя достаточно комфортно.

Но то, что она выставляет фото из ресторанов и на фоне Эйфелевой башни, нравится далеко не всем ее подписчикам.

Катя Свинарчук находится в Париже (фото: instagram.com/kitty.sv)

"Когда люди сейчас уезжают за границу, начинают просто фотографировать Париж или другой город, прогулки, кафе, сразу появляются хейтеры, которые пишут: "Эй, у нас война, а ты там гуляешь", - делится Катя.

При этом девушка говорит, что со времен телесъемок научилась не обращать внимание на хейтеров.

"У меня есть друг, у которого специальность - разминирование территорий. Он военный, сейчас в Киеве. Я выставляю контент из Парижа в Instagram и спрашиваю у него: "Андрей, как?" А он очень рад, что у меня все хорошо: "Ты знаешь, адекватные люди, если им неприятно это видеть, просто пролистнут или отпишутся. А те, кому это приятно - видеть что-то не о войне - будут следить и дальше". Мне даже писали: "Спасибо, что ты выставляешь контент, который немного отвлекает от ситуации". Поэтому я не собираюсь извиняться, потому что так чувствую", - говорит Свинарчук.

Катя Свинарчук (фото: instagram.com/kitty.sv)

Также она не понимает людей, которые не умеют радоваться за других.

"В Instagram я не суперблогер, свои истории публикую дважды в сутки, несколько дней могу вообще ничего не выставлять. У меня даже были споры со знакомыми, которые спрашивали, почему я ничего не публикую [о войне]… Но это моя жизнь, не ваша! Не нужно никого судить. Кто-то может посмотреть это наше интервью и подумать: "Блин, у нее все хорошо!", - говорит девушка.

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Катя Свинарчук (фото: instagram.com/kitty.sv)

"Очень большая проблема людей: они не умеют радоваться за других, тех, у кого все хорошо. Ты знаешь, эти шесть дней в марте, которые я оставалась в Черновцах, мне жилось очень тяжело, у меня было сложное эмоциональное состояние… И я приехала в Париж…" - со слезами на глазах добавляет Катя.

Сейчас модель очень счастлива, что у нее все хорошо и очень хочет, "чтобы другие люди тоже могли радоваться за тех, у кого все хорошо".

"Не хочу, чтобы меня судили за то, что у меня все хорошо", - резюмировала она.