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Полиция расследует угрозы УПЦ МП священникам ПЦУ


Досудебное расследование проводит Житомирский местный отдел полиции

Правоохранители Житомирской области начали следственные действия по нарушению права граждан на вероисповедание после того, как священники УПЦ Московского патриархата стали отсылать SMS с угрозами перешедшему к ПЦУ духовенству. Как подчеркнули в пресс-службе местной прокуратуры во вторник, 12 февраля, такие действия являются недопустимыми.

Отметим, что на днях иерей ПЦУ Владислав Сеник сообщили, что давление оказывается со стороны митрополита УПЦ МП Овручского и Коростенского Виссариона.

Кроме телефонных угроз и призывов к покаянию, он предупредил, что в общины, которые перешли от УПЦ МП к ПЦУ, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться".

В прокуратуре заявили, что сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений).

"Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия, проверяются обнародованы в прессе факты, устанавливается непосредственная причастность лиц к совершению уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводит Житомирский местный отдел полиции ГУНП в области, местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области в селе Копытково УПЦ МП запретила людям молиться на украинском языке. Прихожане еще в январе отказались от Московского патриархата и перешли к ПЦУ, однако священник почему-то отказывался проводить службу на родном языке. 

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