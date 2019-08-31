В Украине больше бюрократии: рассказ украинца, уехавшего работать в Париж

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Украинский фотограф поделился рассказом об особенностях работы во Франции

27-летний фотограф Денис Малка изо Львова уже десять лет занимается фотографией и ездит зарабатывать на жизнь во Францию. Мужчина стал в Париже предпринимателем, оформив там вид на жительство и открыв в банке счет, пишет Gazeta.ua.

Сейчас во Львове у него собственная фотостудия, в Париже о такой он только мечтает. Денис поделился трудностями ведения бизнеса заграницей.

"Во Франции даже доставку еды на велосипеде надо оформлять как предпринимательство. Достаточно 15 минут для регистрации бизнеса, если есть все необходимые документы. При зарплате в 2000 евро, налоги составляют около 400 евро в год", - сообщил Денис.

Фото: Фотограф Денис Малка (gazeta.ua)

По словам Дениса, украинскую речь в Париже он слышит постоянно,тут большая диаспора. Также украинцы стараются искать профессионалов среди своей "тусовки". Работа только легальная.

"В Украине больше бюрократии. В Париже на открытие бизнеса потратил 15 минут. Работать нелегально нельзя. Здесь даже человек, который доставляет еду на велосипеде, должен оформлять предпринимательство и платить налоги. Это где-то 200-400 евро в год" , рассказал украинец.

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