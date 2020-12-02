В Украине снова изменили правила карантина: какие теперь запреты

Карантин в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украине изменили правила карантина из-за коронавируса и отказались от дополнительных запретов в уик-энды уже с 5 декабря - после трех недель действия карантина выходного дня.

При этом в правительстве занимаются наработкой новых усиленных ограничений. Об этом 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабмина.

Чиновник отметил, что до принятия решения об ужесточении карантина во всей стране теперь будут действовать ограничения, предусмотренные для "оранжевой" эпидемиологической зоны.

Какие теперь правила карантина в Украине

запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц);

в ночное время запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов;

нельзя проводить массовые мероприятия (концертные, спортивные, социальные, религиозные и прочее) с участием более 20 человек (кроме спортивных мероприятий без зрителей);

работа заведений общественного питания возможна только с 22:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос);

количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать количество мест для сидения;

запрещается работа спортзалов и фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета 1 человек на 10 квадратных метров;

запрещается деятельность театров и кинотеатров с заполненностью залов более 50%;

нельзя проводить учебные процессы в группах более 20 человек;

запрещается обучение, если на самоизоляции находится более 50% учебной группы;

запрещается проведение плановых госпитализаций (кроме случаев срочного врачебного вмешательства);

для пожилых людей (65 лет и старше) ввели специальное время в объектах торговли и органах власти: с 10:00 до 12:00.

Ранее известный украинский врач-анестезиолог заявил, что COVID-19 пойдет на спад и без локдауна.

Также сообщалось, что в Украине могут ввести карантин на новогодние праздники - такой сценарий рассматривает Кабмин.