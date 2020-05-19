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В Украине скоро закончится карантин: названа новая дата

STYLERЖизнь    19.05.2020 - 07:00
В Украине скоро закончится карантин: названа новая дата
В Украине скоро закончится карантин (Коллаж РБК-Украина)

В Украине могут полностью снять карантин и названы новые даты

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса был продлен до 22 мая. Часть ограничений начали снимать в стране с 12 мая, однако большинство запретов все еще остаются в силе. В правительстве не исключили, что карантинные мероприятия будут продлены и после 22 мая.

Как сообщили в Telegram-канале "Резидент" со ссылкой на собственные источники в Офисе президента, в правительстве рассматривают два сценария выхода из карантина. О полном окончании карантина в Украине могут сообщить накануне проведения большой пресс-конференции президента Украины 20 мая. Также не исключено, что дату окончания карантина на пресс-конференции сообщит Владимир Зеленский.

Предположительно, даты полного окончания карантина в Украине в связи с пандемией коронавируса, это 4-10 июня.

В Украине скоро закончится карантин: названа новая дата

Скриншот

Стоит отметить, что в Украине карантин продолжается уже 68 дней. Первые строгие ограничения начали снимать только 12 мая. Количество инфицированных в стране уже идет на спад, а в нескольких регионах количество тех, кто выздоровел начало превышать количество больных.

В Украине начали работать магазины и торговые центры, но с определенными правилами и ограничениями. Открыли летний площадки кафе, рынки, парикмахерские и многое другие. Украинцы теперь могут посещать парки и скверы.

Сложная ситуация пока остается с учебно-образовательными заведениями для детей и транспортом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, при каких условиях будет запущен транспорт в Украине.

Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины Киевкарантин
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