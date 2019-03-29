В Украине снизят пропускной порог ВНО: кого коснется реформа

Пропускной порог внешнего независимого оценивания в 2019 году будет снижен для выпускников, которые относятся к национальных меньшинствам. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время визита в Закарпатскоую область.

По словам главы Министерства образования, порог будет определять специальная комиссия центра оценивания качества образования.

Гриневич сказала, что в 2018 году более 70% выпускников - представителей нацменьшинств - не сдали ВНО по украинскому языку.

"Это такой адаптивный шаг для выпускников, но он еще не решает проблему. Он не решает главную проблему, что выпускники украинских школ не говорят на государственном языке. И это является большым вызовом", - заявила Гриневич.

ЗНО 2019 - для национальных меньшинств снизят пропускной порог (видео: UA: Закарпатье)

Напомним, ранее мы сообщали, что народные депутаты инициировали новый законопроект, который предусматривает штрафы для владельцев частных авто, таксистов и маршрутчиков за отсутствие автокресел при перевозке детей в возрасте до 12 лет.

Также мы псиали о том, что новый учебник по "Основам здоровья" в Украине раскритиковали в сети из-за ложного определения виктимности. Согласно утверждениям авторов книги, ношение коротких юбок или визит к друзьям во время отсутствия взрослых дома - виктимное поведение.

К слову, во Львове на учителя подали в суд за то, что он нашел ошибки в учебнике. Ранее преподаватель Классической гимназии при ЛНУ имени Ивана Франко Сергей Хараху подал жалобу относительно неправдивых фактов в новом учебнике.