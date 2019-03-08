В украинских ВУЗах резко взлетят цены: каких сюрпризов ждать

В МОН собираются сбалансировать цену за образование студента-контрактника и студента-бюджетника в Украине

Учеба в ВУЗах Украины может стать дороже. Такие изменения могут коснуться студентов-контрактников. Сегодня те студенты, которые учатся платно, в государственных ВУЗах платят меньше, чем государство платит за учебу бюджетников. С целью уравнивания стоимости в Министерстве образования и науки хотят установить минимальную цену за обучение на 34-х специальностях в Украине.

Обучение студента, который учится на бюджете, так или иначе обходится государству дороже, чем учеба студента-контрактника, даже если они проходят обучение вместе в одной группе, пишет издание Сегодня.

Почему так сложилось? Потому, что ВУЗы показывают государству и контрактнику разные суммы. К примеру, за год учебы на бюджетника университет берет от государства 30 тысяч гривен, тогда как с контрактника – в два раза меньше, то есть 15 тысяч.

Таким образом университет привлекает больше контрактников и не перекладывает на них финансовые затраты, которые несет государственный бюджет на студентов, которые учатся бесплатно. В итоге получается ситуация, в которой государство слишком переплачивает, а контрактники, наоборот, недоплачивают.

Как хотят решить эту проблему?

Установлением индикативной стоимости. Это – самая минимальная цена за один год учебы, которую собирается внедрить Министерство образования и науки Украины. Для этого там отобрали 34 специальности, на которые установят эту минимальную цену.

Фото: Министерство образования и науки Украины (УНИАН)

Так, начиная уже с 2020 года, цена за обучение в ВУЗ-е для студента на контракте не должна быть ниже, чем 60% всех расходов на учебу студента-бюджетника, за которого платит государство. Дальше, в 2021 году – не ниже 70%, и в 2022 году – 80%.

Украинским ВУЗам хотят дать примерно год для того, чтобы привыкнуть к такому нововведению и хотя бы частично сбалансировать разницу в стоимости обучения. Если не смогут, то с 2020 года цену за учебу контрактников будут вынуждены повысить.

Стоит добавить, что предложение ввести индикативную стоимость распространяется только на те университеты, которые получают деньги из бюджета страны. О частных ВУЗах в таком предложении речи вообще не идет.

Каких специальностей коснется нововведение?

Пока что в перечень входит 34 специальности. В частности, это аудиовизуальное искусство и производство, дизайн, менеджмент социокультурной деятельности, филология (все специализации, кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы, классических языков и литератур, фольклористики).

Фото: Учеба студента-бюджетника обходится государству в два раза больше, чем платит студент, который учится на контракте (УНИАН)

Кроме того, предлагаемые изменения коснутся таких специальностей как экономика, политология, психология, социология, журналистика, учет и налогообложение, финансы, банковское дело и страхование, менеджмент, маркетинг, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, право, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство, ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза, стоматология, медицина, медсестринство, технологии медицинской диагностики и лечения, медицинская психология.

Также - таких специальностей как фармация, промышленная фармация, физическая терапия, эрготерапия, педиатрия, общественное здоровье, гостинично-ресторанное дело, туризм, общественное управление и администрирование, публичное управление и администрирование, международные отношения, международные экономические отношения, международное право.

Напомним, ранее в Кабинете Министров приняли новое решение о создании университета в Одессе.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве горел университет. А тем временем в правительстве одобрили повышение зарплат преподавателям ВУЗов.