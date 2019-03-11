Украинским автомобилистам повысят штрафы в 10 раз

Два новых законопроекта поднимут штрафы за нарушения ПДД в 10 раз

В Верховной Раде зарегистрировано два новых законопроекта по водительским штрафам, которые предусматривают повышения некоторых штрафов в 10 раз.

Законопроект №10131 предлагает поднять штрафы за не пристегнутый ремень безопасности в 10 раз, а именно до 510 гривен.

Кроме того, до 510 гривен также планируется поднять штраф за нарушения перевозки детей: за перевозку детей ростом ниже 145 см без детского кресла, за перевозку детей возрастом меньше 12 лет без детского кресла, за перевозку детей до 16 лет в любых грузовых автомобилях, за перевозку организованных групп детей в темное время суток.

При этом за повторное нарушение правил дорожного движения в течении года придется заплатить уже больше - 850 гривен.

Напомним, что украинцам придумали новые штрафы, которые предусматривают наказание за выбрасывание мусора в неположенном месте. За мусор мимо урны украинцам придется заплатить от 10 до 50 необлагаемых минимумов доходов - от 170 гривен до 850 гривен.

Ранее сообщалось о том, что в Верховной Раде рассказали о размерах штрафов за нарушение "языкового закона". Штрафы будут начинаться от 5100 гривен до 6800 гривен.

Мы также писали о том, что в Верховной Раде предлагают предусмотреть штрафы за травлю на работе. Законопроектом определяется понятие моббинга. Штрафы будут касаться предпринимательской деятельности в публичной сфере.