Украинцам рассказали, как производители и продавцы обманывают покупателей

Коллаж РБК-Украина

Украинцы переплачивают за импортный товар огромные деньги

Украинцы переплачивают за импортный товар в три-четыре раза больше от его первоначальной стоимости. Самыми высокими статьями расходов, по оценкам экспертов picodi.com, являются таможенные пошлины и наценки магазинов, передают Vesti.

Основная масса товаров, которые продаются в брендовых магазинах, производится в Китае. Часть шьется в Украине по давальческой схеме - когда крупная компания поставляет на швейную фабрику эскизы своих изделий, ткани и другие расходные материалы. А затем эти товары поставляются в магазины брендов по всему миру.

Себестоимость производства одежды, обуви и аксессуаров действительно невысокая. По данным исследования picodi.com, фабрики во Вьетнаме, Пакистане или Бангладеш тратят на производство одной пары джинсов около 200 грн. Средняя наценка производителя на паре джинсов составляет всего 33 грн.

Стоимость одной пары кроссовок, которые выпускают в Китае, составляет всего 625 грн, еще 174 грн на каждой паре зарабатывает производитель. То есть поставщики приобретают товар за 799 грн. Китайские фабрики обеспечивают спортивной обувью практически весь мир. Ежегодно они выпускают около 13 млрд пар кроссовок.

С мобильными телефонами немного другая история. Средняя себестоимость выпуска одного нового смартфона составляет 4733 грн. Но на каждом телефоне производитель дополнительно зарабатывает 3960 грн за бренд. То есть стоимость смартфона возрастает до 8693 грн, тогда как на полках магазинов в Киеве он стоит около 18 тыс. грн.

Если говорить о парфюмерии, то себестоимость производства одного флакона духов составляет 48 грн, тогда как производитель зарабатывает на нем 537 грн.

Далее на стоимость готового товара влияет цена доставки, таможенные пошлины и наценка розницы. В итоге, за флакон духов, себестоимость производства которого составляет 48 грн, потребитель заплатит 2799 грн.

Аналогичная ситуация и с одеждой. Директора магазинов утверждают, что высокая наценка позволяет им снизить возможные риски. Например, если коллекция не понравится или если упадет гривна и придется устраивать массовые распродажи.

Однако ситуация может изменится в ближайшее время. Например, H&M продает одежду, обувь и аксессуары в Украине по таким же ценам, как и в других странах мира. Marks & Spencer снизил цены на товары в магазинах Украины на 20%. По итогу такая тенденция может повлиять на дальнейшее развитие, а ценники придется пересмотреть в сторону уменьшения.

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