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Украинцев предупредили о резком ухудшении здоровья: в чем причина

STYLERЖизнь    08.03.2019 - 15:48
Украинцев предупредили о резком ухудшении здоровья: в чем причина
Иллюстративное фото (УНИАН)

Погода в Украине негативно влиять на здоровье жителей страны в ближайшее время

Из-за погоды у украинцев возможно резкое ухудшение самочувствия с 8 по 10 марта. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в соответствии с графиком эффективной температуры по показателю Миссенарда, в стране в ближайшие дни будут фиксироваться преимущественно субкомфортные погодные условия.

Украинцев предупредили о резком ухудшении здоровья: в чем причина

Скриншот (meteo.gov.ru)

Что это значит? Человек из-за изменений погоды может испытывать так называемое субъективное теплоощущение - ему будет казаться, что на улице очень тепло, хотя на самом деле - это не так. Также у людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость, снижение иммунитета. Поэтому стоит быть максимально внимательными, особенно - водителям, чтобы не попасть в ДТП.

Украинцев предупредили о резком ухудшении здоровья: в чем причина

Иллюстративное фото (pixabay.com)

А уже во вторник, 12 марта, ситуация ухудшится. Синоптики прогнозируют дискомфортные погодные условия. Много украинцев будут испытывать значительную нагрузку на терморегуляторную систему. Особенно утром возникнет риск перегрева организма. Также большое количество наших сограждан ждут резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.

Будьте крайне осторожными!

Украинцев предупредили о резком ухудшении здоровья: в чем причина

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кстати, на днях Супрун открыла шокирующую связь между алкоголем и хорошей памятью.

Также мы писали о том, что у Супрун обнародовали впечатляющую статистику в отношении гриппа в Украине.

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