Украинцы получат разовые соцвыплаты: кому повезет

Материальную помощь смогут получить некоторые категории граждан
Уже в мае украинцы смогут получить разовые выплаты. Какие ожидаются суммы и кому повезет, сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.
Некоторые категории граждан от 20 марта до 5 мая смогут получить ежегодную разовую социальную помощь, размер которой будет составлять от 530 до 3850 грн. Согласно постановлению Кабмина №237 помощь получат:
Напомним, что в 2019 году ожидается два пересмотра пенсионных выплат. Те пенсионеры, которые получают минимальную пенсию и не могут пока что рассчитывать на повышение, получили одноразовую доплату в размере 2400 гривен.
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