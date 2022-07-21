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В Украину идет африканская жара: где будет +35

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Четверг 21 июля 2022 19:29
В Украину идет африканская жара: где будет +35 Погода в Украине 22 июля будет очень жаркой
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине в ближайшие сутки будет очень жаркой. Самые высокие градусы будут преобладать в Одесской и Закарпатской областях.

О прогнозе погоды на пятницу, 22 июля, рассказала синоптик Наталка Диденко.

Где будет жарче всего

В большинстве регионов Украины температура воздуха будет на уровне +29 градусов, но в Одесской и Закарпатской областях столбик термометра покажет +35 градусов днем.

Значительно свежее ожидается воздух на северо-востоке Украины, в течение дня +19+23 градуса.

Где пройдут дожди

Дожди с грозами пройдут в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях, где-то в Донецкой области. На остальной территории нашей страны будет без осадков.

Погода в Киеве 22 июля

В Киеве пятница ожидается очень теплой, в течение дня температура воздуха будет от +26 до +28 градусов. В столице будет преобладать сухая солнечная погода.

Выходные в Украине будут горячими, немного свежие - на северо-востоке, также жара немного осядет в воскресенье в западных областях.

Как ранее сообщалось, аномальная жара накрыла Европу.

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