В Украину идет африканская жара: где будет +35
Погода в Украине в ближайшие сутки будет очень жаркой. Самые высокие градусы будут преобладать в Одесской и Закарпатской областях.
О прогнозе погоды на пятницу, 22 июля, рассказала синоптик Наталка Диденко.
Где будет жарче всего
В большинстве регионов Украины температура воздуха будет на уровне +29 градусов, но в Одесской и Закарпатской областях столбик термометра покажет +35 градусов днем.
Значительно свежее ожидается воздух на северо-востоке Украины, в течение дня +19+23 градуса.
Где пройдут дожди
Дожди с грозами пройдут в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях, где-то в Донецкой области. На остальной территории нашей страны будет без осадков.
Погода в Киеве 22 июля
В Киеве пятница ожидается очень теплой, в течение дня температура воздуха будет от +26 до +28 градусов. В столице будет преобладать сухая солнечная погода.
Выходные в Украине будут горячими, немного свежие - на северо-востоке, также жара немного осядет в воскресенье в западных областях.
Как ранее сообщалось, аномальная жара накрыла Европу.
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