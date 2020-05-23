В Украину идет "голодный год": погода уничтожила более 75% посевов

Украине может не хватить собственного зерна из-за погодных условий, которые привели к уничтожению более 75% посевов озимых культур в Запорожской области. Сообщается, что именно дефицит влаги привел к уменьшению количества посевов. В некоторых местах количество продуктивной влаги, необходимой для нормального роста ярового ячменя и гороха составило менее 30% от нормы. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Как сообщается, засуха привела к тому, что 75,2% посевов озимых культур (563,5 тыс. га) находятся в слабом и сжиженном состоянии. Сельскохозяйственные культуры в Запорожской области по состоянию на 20 мая погибли на площади 7468 га. Среди них – озимые на зерно (2310 га), озимый рапс (3909 га), озимый горох (1249 га).

При этом сообщается также о недосеве яровых зерновых культур на площади в 23,8 тыс. га. На текущий момент засеяно только 600,4 тыс. га (75%). Среди них - ранние яровые зерновые на площади 155,6 тыс. га (87% от запланированного), ячмень - 101,5 тыс. га (87% к запланированному), горох - 53,2 тыс. га (88% от запланированного), яровая пшеница - 174 га (13% от запланированного), овес - 821 га (70% от запланированного).

Эксперты считают, что это не последние убытки в сельскохозяйственной отрасли в этом году.

Также мы писали, что в Министерстве развития экономики рассказали, что в 2020 году соберут только 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на несколько миллионов меньше, чем в прошлом году. Также пострадает урожай овощей, который выращивается преимущественно в южных областях Украины, где ожидается засуха.

Стоит отметить, что метеорологи ранее предупреждали о засухе в Украине летом 2020. Служба климатических изменений Коперника также опубликовала свой прогноз. По данным ученых, всю Европу ожидает знойное и сухое лето.