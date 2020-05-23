В Україну йде "голодний рік": погода знищила понад 75% посівів

Україні може не вистачити власного зерна через погодні умови, які призвели до знищення понад 75% посівів озимих культур у Запорізькій області. Повідомляється, що саме дефіцит вологи призвів до зменшення кількості посівів. В деяких місцях кількість продуктивної вологи, необхідної для нормального росту ярого ячменю і гороху становила менше ніж 30% від норми. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

Як повідомляється, посуха призвела до того, що 75,2% посівів озимих культур (563,5 тис. га) знаходяться в слабкому та зрідженому стані. Сільськогосподарські культури в Запорізькій області станом на 20 травня загинули на площі 7468 га. Серед них – озимі на зерно (2310 га), озимий ріпак (3909 га), озимий горох (1249 га).

При цьому повідомляється також про недосів ярих зернових культур на площі 23,8 тис. га. На поточний момент засіяно тільки 600,4 тис. га (75%). Серед них - ранні ярі зернові на площі 155,6 тис. га (87% від запланованого), ячмінь - 101,5 тис. га (87% до запланованого), горох - 53,2 тис. га (88% від запланованого), яра пшениця - 174 га (13% від запланованого), овес - 821 га (70% від запланованого).

Експерти вважають, що це не останні збитки в сільськогосподарській галузі в цьому році.

Також ми писали, що у Міністерстві розвитку економіки розповіли, що 2020 року зберуть лише 60 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на кілька мільйонів менше, ніж торік. Також постраждає урожай овочів, який вирощується переважно в південних областях України, де очікується посуха.

Варто відзначити, що раніше метеорологи попереджали про засуху в Україні влітку 2020. Служба кліматичних змін Коперника також опублікувала свій прогноз. За даними вчених, всю Європу очікує спекотне і сухе літо.