В Украину идут похолодание и дожди: синоптики обновили прогноз на конец июля

По данным портала Sinoptik, на востоке последняя неделя июля начнется с сильных дождей и снижения температуры воздуха до +23 градусов днем.

Со вторника погода начнет улучшаться и вторая половина недели будет сухая и солнечная, днем ожидается до +28 градусов.

А с 1 августа температура снова начнет снижаться до +25 градусов и ожидается пасмурная погода.

В южной части страны в понедельник пройдет сильная гроза, возможен ливень. Но уже во вторник снова выглянет солнце. А потом до начала августа будет сухо, жарко и без осадков.

Ночью температура будет колебаться от +19 до +23 градусов, днем от +28 до +31 градуса.

На севере 25 июля пройдет сильный дождь и будет прохладно, около +23 градусов. Во вторник также будет дождливо. В среду небольшая облачность и сухо.

В четверг и пятницу будет идти дождь, а на выходных ожидается сухая, но пасмурная погода.

Температура в течение недели снова поднимется до +25 +26 градусов, 31 июля до +28 градусов. А с 1 августа снова похолодает до +21 градуса.

Понедельник в западных областях будет солнечный и теплый, во вторник нагреется до +30 градусов.

В среду ожидается ливень, и температура упадет до +23 +24 градусов. В четверг будет сухо и солнечно.

На выходных синоптики прогнозируют сильные дожди, днем +25 +26 градусов. А с 1 августа резко похолодает до +18 +20 градусов и ожидаются дожди.

Погода в Киеве

Понедельник в столице начнется с сильного дождя и температуры в +25 градусов. Во вторник и среду погода улучшится, воздух прогреется до +27 +28 градусов.

В четверг снова пройдет дождь, а последние дни июля будут пасмурные и без осадков. Воздух будет прогреваться до +27 +29 градусов.

С 1 августа температура упадет до +24 градусов.