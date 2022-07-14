В Украину летят грозы и резкие перепады температуры: синоптики сделали предупреждение

По данным Украинского гидрометцентра, 15 июля в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что в пятницу ожидается сильный температурный контраст - от +20 градусов на севере страны до +31 градуса в южных и местами в центральных областях.

Холоднее всего 15 июля будет в Карпатах, от +13 до +18 градусов. В западных областях +21+25 градусов, на Закарпатье в Черновицкой области теплее, до +26 градусов.

В северной части страны от +20 до +24 градусов. В центре +25 +29 градусов, в Днепре и Кропивницком до +30 градусов.

На востоке ожидается +25 +30 градусов, в Харькове чуть прохладнее, +25 +27 градусов. И только на юге возможна жара, +27 +31 градус.

"Дожди пройдут 15 июля местами в западных и северных областях, вечером в пятницу вероятны в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода", - добавила синоптик.

Карта погоды в Украине на пятницу, 15 июля

Погода в Киеве

По словам Диденко, в Киеве 15 июля будет комфортно и тепло - около +22 градусов днем. Существенные осадки завтра маловероятны, но в отдельных районах возможен небольшой дождь - очень близко расположена влажная воздушная масса.

Карта погоды