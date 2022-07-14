UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину летят грозы и резкие перепады температуры: синоптики сделали предупреждение

Фото: Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки будет опасная во многих областях. Синоптики прогнозируют грозы, усиление ветра и много осадков. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 31 градуса тепла.

Какая погода ждет украинцев завтра - читайте в материале ниже.

По данным Украинского гидрометцентра, 15 июля в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что в пятницу ожидается сильный температурный контраст - от +20 градусов на севере страны до +31 градуса в южных и местами в центральных областях.

Холоднее всего 15 июля будет в Карпатах, от +13 до +18 градусов. В западных областях +21+25 градусов, на Закарпатье в Черновицкой области теплее, до +26 градусов.

В северной части страны от +20 до +24 градусов. В центре +25 +29 градусов, в Днепре и Кропивницком до +30 градусов.

На востоке ожидается +25 +30 градусов, в Харькове чуть прохладнее, +25 +27 градусов. И только на юге возможна жара, +27 +31 градус.

"Дожди пройдут 15 июля местами в западных и северных областях, вечером в пятницу вероятны в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода", - добавила синоптик.

Карта погоды в Украине на пятницу, 15 июля

Погода в Киеве

По словам Диденко, в Киеве 15 июля будет комфортно и тепло - около +22 градусов днем. Существенные осадки завтра маловероятны, но в отдельных районах возможен небольшой дождь - очень близко расположена влажная воздушная масса.

Карта погоды

Кстати, ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на вторую половину июля.

А также мы рассказывали о том, какая погода нас ждет в ближайшую неделю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр