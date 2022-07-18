В Украину идет 35-градусная жара: где и когда будет горячее всего

В Украину до конца недели вернется жаркая погода - местами ожидается +35 градусов. Осадков на неделе будет мало, а пока температура будет по большей части умеренной - где-то теплее, где-то свежее.

Смотрите ниже в материале Styler, что будет дальше с погодой.

За прогнозом Наталки Диденко, в Украине воздух 19 июля ожидается свежим, воздушная масса повсюду - умеренно тепла, в течение дня +20+25 градусов, в южной части и на Закарпатье +25+28 градусов.

Антициклон обусловит сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины, лишь в северных областях местами дожди с грозами.

Прогноз погоды для Киева

В Киеве 19-го июля температура воздуха будет колебаться в пределах +22+23 градусов.

Днем во вторник увеличится облачность, пройдет небольшой дождь, грянет местами гроза.

Смотрите прогноз по областям Украинского гидрометцентра:

Скрин: Погода в Украине 19 июля (meteo.gov.ua)

Что дальше будет с погодой

Синоптик сообщила, что в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, а во второй половине недели градусы повысятся.

"На неделе дождей будет мало, если вообще они появятся", - добавила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, 20-22 июля на западе Украины ожидается +28+31 (на Закарпатье +32+34). 22-го числа выше +30 будет еще и на юге.

А в субботу 23 июля температура повысится на большинстве территорий, жарче всего на Закарпатье, +33+35 градусов.