В Украину идет 35-градусная жара: где и когда будет горячее всего
В Украину до конца недели вернется жаркая погода - местами ожидается +35 градусов. Осадков на неделе будет мало, а пока температура будет по большей части умеренной - где-то теплее, где-то свежее.
Смотрите ниже в материале Styler, что будет дальше с погодой.
За прогнозом Наталки Диденко, в Украине воздух 19 июля ожидается свежим, воздушная масса повсюду - умеренно тепла, в течение дня +20+25 градусов, в южной части и на Закарпатье +25+28 градусов.
Антициклон обусловит сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины, лишь в северных областях местами дожди с грозами.
Прогноз погоды для Киева
В Киеве 19-го июля температура воздуха будет колебаться в пределах +22+23 градусов.
Днем во вторник увеличится облачность, пройдет небольшой дождь, грянет местами гроза.
Смотрите прогноз по областям Украинского гидрометцентра:
Скрин: Погода в Украине 19 июля (meteo.gov.ua)
Что дальше будет с погодой
Синоптик сообщила, что в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, а во второй половине недели градусы повысятся.
"На неделе дождей будет мало, если вообще они появятся", - добавила Диденко.
По данным Укргидрометцентра, 20-22 июля на западе Украины ожидается +28+31 (на Закарпатье +32+34). 22-го числа выше +30 будет еще и на юге.
А в субботу 23 июля температура повысится на большинстве территорий, жарче всего на Закарпатье, +33+35 градусов.
Ранее мы писали, что будет с погодой в июле в Украине.
Также сообщалось, что над Киевом раскинулась двойная радуга, а затем в небе расцвел закат.