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"Укрзализныця" снова хочет повысить цены: соцсети негодуют

STYLERЖизнь    16.12.2018 - 08:41
"Укрзализныця" снова хочет повысить цены: соцсети негодуют
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Компания планирует на четверть повысить цены для украинцев

Уже в 2019 году "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки, увеличив их на 25,4%. 

Так, в следующем году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%. Ожидается также повышение цен в международном сообщении в среднем на 13-21% (в зависимости от категории поезда и типа вагона). При этом индексация тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении не предусмотрена.

Украинцы, мягко говоря, не обрадовались такой новости. Своими мыслями по поводу решения "Укрзализныци" они делятся в социальных сетях.

"В июне повышали, сколько можно?! А где качество предоставляемых услуг?" - написала Надежда Максимова.

"Еще бы повысить качество в пару раз", - также говорит Маша Копылова.

"Пусть в 100 раз поднимут цены, чтобы мы на подводах ездили", - иронизирует Андрей Сергиенко.

&quot;Укрзализныця&quot; снова хочет повысить цены: соцсети негодуют

Скриншот комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)

А вот Ирина Попович в этом году имела возможность сравнить поездку украинским м белорусским поездом.

"Просто убивает неуважение "Укрзализныци" к нам: грязь, вонь от туалетов и старый неухоженный вагон. А белорусские вагоны, пусть не очень новые, но все покрашено, помыто и никакого отвратительного запаха", - рассказала она.

"Повысить дело нехитрое", - подытожила Лариса Матвиенко.

Ранее мы писали, что "Укрзализныцю" пристыдили за состояние поездов.

Также сообщалось, что пассажиры рассказали о впечатлениях от поезда Мукачево-Будапешт.

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