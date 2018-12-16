"Укрзалізниця" знову хоче підвищити ціни: соцмережі обурюються

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Компанія планує на чверть підвищити ціни для українців

Вже в 2019 році "Укрзалізниця" планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення, збільшивши їх на 25,4%.

Так, в наступному році передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%. Очікується також підвищення цін у міжнародному сполученні в середньому на 13-21% (залежно від категорії поїзда і типу вагона). При цьому індексація тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні не передбачена.

Українці, м'яко кажучи, не зраділи такій новини. Своїми думками з приводу рішення "Укрзалізниці" вони діляться в соціальних мережах.

"У червні підвищували, скільки можна?! А де якість наданих послуг?" - написала Надія Максимова.

"Ще б підвищити якість в кілька разів", - говорить Маша Копилова.

"Хай в 100 разів піднімуть ціни, щоб ми на підводах їздили", - іронізує Андрій Сергієнко.

Скріншот коментарів (facebook.com/www.rbc.ua)

А ось Ірина Попович в цьому році мала змогу порівняти поїздку українським м білоруським поїздом.

"Просто вбиває неповага "Укрзалізниці" до нас: бруд, сморід від туалетів і старий недоглянутий вагон. А білоруські вагони, нехай не дуже нові, але все пофарбовано, помите і ніякого огидного запаху", - розповіла вона.

"Підвищити - справа нехитра", - підсумувала Лариса Матвієнко.

Раніше ми писали, що "Укрзалізницю" присоромили за стан поїздів.

Також повідомлялося, що пасажири розповіли про враження від поїзда Мукачево-Будапешт.