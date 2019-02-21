Укрзализныця взвинтит цены на билеты: стало известно почему

Рост цен за билеты УЗ – неизбежный шаг, который долго откладывали, напоминает эксперт

В этом году в УЗ заявили, что запланировали рост тарифов на перевозку пассажиров на 25% в 2019-м. Повышение цен будет поэтапным: с 1 февраля - на 12%, и на столько же – с 1 октября 2019-го.

В эксклюзивном комментарии для Styler директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк рассказал подробнее, почему повышаются цены для пассажиров.

"Надо понимать, что те деньги, которые Укрзализныця получает в виде поступлений от продажи билетов на пассажирские перевозки, покрывают только около 1/3 всех затрат на пассажирские перевозки. Поэтому повышение тарифов на перевозки пассажиров – это все-таки неизбежный шаг, к которому нужно нам всем быть готовым. Я бы сказал, другого выхода в данной ситуации нет. Иначе мы не сможем модернизировать подвижной парк и ту же железнодорожную инфраструктуру", - говорит Сергей Вовк.

По этим причинам повышение тарифов - необходимое решение, считает он.

Фото: Без роста цен невозможно будет улучшать качество перевозок УЗ, считает эксперт (РБК-Украина)

"Это решение долго и планомерно откладывалось по из-за негативных социальных последствий, но к нему рано или поздно придут. Сейчас инвестпрограмма "УЗ" не успевает за износом основных своих фондов, и откладывание повышения тарифов – это плохо, так как приводит только к ухудшению состояния подвижного парка и железнодорожной инфраструктуры", - поясняет он.

По словам эксперта, инфраструктура УЗ давно изношена практически везде, на всех участках железной дороги в Украине, поэтому называть какой-то один самый проблемный участок будет некорректно.

"Износ подвижного состава сегодня находится на уровне 90%. Поэтому сейчас важно говорить об обновлении активов УЗ в целом, ведь проблема характерна для всех участков", - объясняет Сергей Вовк.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как сделать условия перевозок УЗ более удобными и комфортными.

Также стало известно, что в УЗ в рамках пилотного проекта собираются сократить количество проводников в поездах.