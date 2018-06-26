Умер легендарный поэт и телеведущий

Поэту было почти 90 лет

В Москве скончался известный поэт и телеведущий Андрей Дементьев. Об этом сообщает INTERFAX.RU.

Он ушел из жизни в среду, 26 июня. Дементьев не дожил совсем немного до 90-летия.

Известно, что поет долго болел и умер в 1-й Градской больнице. Его супруга Анна Пугач сообщила, что причиной смерти могла стать инфекция.

Фото: Андрей Дементьев (vkontakte/tverlife.ru)

Андрей Дементьев возглавлял журнал "Юность" с 1981 по 1992 год. Написал слова к таким известным песням, как "Аленушка", "Лебединая верность", "Баллада о матери", "Отчий дом", "Яблоки на снегу". Выпустил много книг со своими произведениями.

В 90-х годах работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.

Кроме того, Андрей Дементьев был известен своей антиукраинской позицией.

Популярный блогер Александр Тверской опубликовал видео, в котором Дементьев высказывается по поводу Украины, УПА и Степана Бандеры.

Скриншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

Напомним, умер последний политзаключенный СССР.

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