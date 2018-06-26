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Помер легендарний поет і телеведучий

STYLERLIFE        26.06.2018 - 12:50
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Поетові було майже 90 років

У Москві помер відомий поет і телеведучий Андрій Дементьєв. Про це повідомляє INTERFAX.RU.

Він пішов з життя у середу, 26 червня. Дементьєв зовсім трохи не дожив до 90-річчя.

Відомо, що поет довго хворів і помер у 1-й Градській лікарні. Його дружина Ганна Пугач повідомила, що причиною смерті могла стати інфекція.

Фото: Андрій Дементьєв (vkontakte/tverlife.ru)

Андрій Дементьєв очолював журнал "Юність" з 1981 по 1992 рік. Написав слова до таких відомих пісень, як "Альонушка", "Лебедина вірність", "Балада про матір", "Отчий дім", "Яблука на снігу". Випустив багато книг зі своїми творами.

В 90-х роках працював на телебаченні і радіо в якості кореспондента і ведучого.

Крім того, Андрій Дементьєв був відомий своєю антиукраїнською позицією.

Популярний блогер Олександр Тверській опублікував відео, в якому Дементьєв висловлюється з приводу України, УПА і Степана Бандери.

Скріншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

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Теги: рф, поэт, умер
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