Умер последний политзаключенный СССР

Умер Богдан Климчак – последняя жертва коммунистического режима

Во Львове умер Богдан Климчак – последний политзаключенный СССР. Его не стало 21 июня в взрасте 80 лет. Об этом сообщает "Експрес".

В свое время Климчак был последней жертвой коммунистического режима. Его освободили в 1990 году.

Богдан Климчак родился 22 июля 1937 в селе Себечив Львовской области. Когда его старшего брата арестовали, всю семью выслали в Хабарвский край. Там Климчак получил образование, но на второй день после вручения диплома, его арестовали за "антисоветскую агитацию". Богдану Климчаку было тогда 20 лет. В сентябре 1957 года его лишили свободы на пять лет, которые он провел в лагерях Магадана, Иркутска и Мордовии.

Фото: Богдан Климчак (facebook com expres_ua)

В 1979 году Климчака осудили во второй раз – на 15 лет лагерей строгого режима и пять лет ссылки. В обвинении было сказано, что он "проводил антисоветскую агитацию и пропаганду, предал родину".

В общей сложности Богдан Климчак провел в тюрьме 17 лет и 40 дней. Еще восемь лет он был на спецпоселении.

В 1990 году постановлением пленума Верховного Суда УССР осуждение Климчака по политическим статьям признали безосновательным. Его действия переквалифицировали в незаконный переход границы без антисоветской цели, за который предусмотрены три года лишения свободы.

Когда Богдан Климчак вышел на свободу, он демонстративно отказался от советского паспорта.

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