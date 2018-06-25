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Помер останній політв'язень СРСР

STYLERLIFE        25.06.2018 - 18:31
Фото: pixabay.com/webandi
Фото: pixabay.com/webandi

Помер Богдан Климчак - остання жертва комуністичного режиму

У Львові помер Богдан Климчак - останній політв'язень СРСР. Його не стало 21 червня в виплекав 80 років. Про це повідомляє "Експрес".

Свого часу Клімчак був останньою жертвою комуністичного режиму. Його звільнили в 1990 році.

Богдан Климчак народився 22 липня 1937 року в селі Себечів Львівської області. Коли його старшого брата заарештували, всю сім'ю вислали в Хабарвскій край. Там Клімчак здобув освіту, але на другий день після вручення диплома, його заарештували за "антирадянську агітацію". Богдану Клімчака було тоді 20 років. У вересні 1957-го його позбавили волі на п'ять років, які він провів у таборах Магадана, Іркутська і Мордовії.

Фото: Богдан Климчак (facebook com expres_ua)

У 1979 році Клімчака засудили вдруге - на 15 років таборів суворого режиму і п'ять років заслання. У звинуваченні було сказано, що він "проводив антирадянську агітацію і пропаганду, зрадив батьківщину".

В цілому Богдан Климчак провів у в'язниці 17 років і 40 днів. Ще вісім років він був на спецпоселенні.

У 1990 році постановою пленуму Верховного Суду УРСР засудження Клімчака за політичними статтями визнали безпідставним. Його дії перекваліфікували в незаконний перехід кордону без антирадянської мети, за який передбачено три роки позбавлення волі.

Коли Богдан Климчак вийшов на свободу, він демонстративно відмовився від радянського паспорта.

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Теги: умер, смерть
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