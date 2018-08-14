Уничтожение деревьев в парке КПИ: проректор прокомментировал спиливание 100-летних насаждений

Фото: Спиливание деревьев в парке КПИ (facebook.com/diana.ethio)

На территории нынешнего парка КПИ традицию высаживать ели начали еще в 19 веке

На днях в Facebook появилась информация о том, что в знаменитом парке КПИ уничтожают деревья. В частности, об этом на своей странице написала Diana Ethio.

"Любимый парк КПИ. Парк детства, любимых деревьев, которые мы излазили вдоль и поперёк, что с тобой делают такие ублюдки? Как можно с этим смириться? Бедные ивы и ели. И чтоб выростить подобные деревья, надо как минимум лет 40. Я молчу о том, что газон тоже уничтожили. Стояла и ругалась с одной жирной мордой, который якобы согласовал свои действия с Киевзеленбудом. А вокруг всем откровенно наплевать (мягко сказано). Как с этим бороться??", - написала она.

Фото: Пользователи в комментариях к посту выражали возмущение уничтожением деревьев в парке КПИ (facebook.com/diana.ethio)

На территории нынешнего парка КПИ высаживать ели начали еще в 19 веке, когда строили первые корпуса университета.

Чтобы выяснить ситуацию подробнее, Styler связался с представителями политехнического Института, которые ответственны за парк.

"Это аварийное дерево, которое представляло опасность"

Прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев Петр Ковалев, проректор департамента административно-хозяйственной работы НТУУ "Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского".

"Там были две ивы и одна елка. Мы срезали одну елку, которая была очень сухая. Ей – 120 лет. Обычно они живут 80-100 лет, а эта елка пережила еще двадцать! Это аварийное дерево, которое представляло опасность, поэтому его нужно было снять", - говорит он.

По словам проректора, ранее с ели уже падала большая ветка.

"Там большая ветка уже рухнула и хорошо, что ни у кого из то не было травмы. У нас есть фото, где видно, что дерево внутри было все гнилое. Мы же не будем ждать, чтобы кто-то травмировался! Там ежедневно ходит много людей, которые подвергаются опасности. Мы там посадили ели. Еще досадим шесть елей уже в октябре-ноябре, когда будет для их высаживания будет благоприятное время", - добавляет Ковалев.

На этом месте и раньше был газон, но его делали еще лет тридцать назад, говорит Петр Владимирович. Газон сохранили и оптимизировали, добавив систему полива, уверяет он.

Фото: "Чтобы вырастить подобные деревья, надо как минимум лет", - пишет Диана (facebook.com/diana.ethio)

"Газон без полива – это не газон. Мы сделали там автоматический полив. Уже через неделю будем косить. Если вы придете, то увидите, что газон есть! А насчет спиливания деревьев, то мы вызвали "Зеленстрой", где нам дали акт на снос этих деревьев. Вы же понимаете, что просто так акта на ровном месте не дадут. Из "Зеленстроя" такой акт подписывают аж семь специалистов, которые дают свои заключения", - комментирует он.

"Вместо ста деревьев мы сажаем триста"

По словам проректора, деревья спиливали планово.

"Тенденция такова, что в парке за год пропадает по сто деревьев. Вместо ста деревьев мы сажаем триста. Из трех деревьев обычно приживается одно, поэтому мы, конечно, сажаем больше, чем есть. Если мы будем сто резать и сто сажать, то через некоторое время парка не будет. По всей территории, которая занимает 150 гектаров, мы регулярно высаживаем деревья. Почему-то больше всего пропадают елка и бук", - говорит он.

По его словам, по Проспекту победы недалеко от Университета по инициативе КГГА высадили елки, из которых 30% засохли, а вот акации приживаются лучше.

Фото: Спиленные деревья в парке КПИ (facebook.com/diana.ethio)

"Но для нашего университета елки – это уже традиция, которая была заложена еще 120 лет назад. Мы традиций не нарушаем и высаживаем елки и в дальнейшем. Надеемся, что высаженные нами елки будут жить еще 120 лет. В этом году прирост новых елей составлял 30 сантиметров, а через год-два они уже будут добавлять по 50 сантиметров в год", - объясняет проректор.

По его словам, вырубили те деревья, которые могли упасть на машины и на людей. Он добавил, что им часто поступают жалобы от жителей района, которые ежедневно проходят мимо парка, с просьбой убрать аварийные деревья.

"Такие предписания нам приходят постоянно. Люди жалуются, что деревья по Киеву бъют машины. А отвечает обычно хозяин, на балансе которого те деревья находятся. Все деревья парка – на балансе КПИ, и мы будем нести за них ответственность", - добавляет он.

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