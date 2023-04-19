Усі окупанти загинули: "Вовки Да Вінчі" показали відео бою за останню дорогу на Бахмут
Рота "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" обороняє останню дорогу до Бахмуту та не дозволяє російським загарбникам захопити її.
Кадрами бою за стратегічно важливу дорогу поділились на YouTube-каналі підрозділу.
Бій за останню дорогу на Бахмут
Російська піхота без підтримки бронетехніки вирішила прорвати оборону українців. Згодом усі окупанти загинули на полі, не добравшись до окопів бійців 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".
На опублікованих кадрах можна побачити, що росіяни намагалися впритул підійти до позицій наших захисників. Українські військові дали їм відсіч з усієї доступної зброї, застосовуючи гранатомети та гранати.
На відео можна почути, як командир віддає команди та управляє боєм. На кадрах видно, що на місці розташування українських воїнів, де колись були зелені насадження, залишились тільки повністю знищені стовбури дерев.
"Вовки Да Вінчі" показали бій за останню дорогу на Бахмут (скриншот із відео)
На Бахмут залишилася одна дорога і зараз вона має стратегічне значення. Її контролюють українські захисники. Саме цей шлях дозволяє забезпечувати гарнізон міста усім необхідним. Тому надзвичайно важливо утримувати цей шлях комунікації.
Додамо, що попри фейкові заяви російських ЗМІ про оточення і завоювання Бахмуту, ЗСУ продовжують битися за місто. Наші війська не пропускають окупантів далі у бік Часового Яру і Костянтинівки.
"Вовки Да Вінчі" показали бій за останню дорогу на Бахмут (скриншот із відео)
Реакція українців на відео бою
Одразу після публікації відео багато українців залишили емоційні коментарі під кадрами бою. Вони висловлюють подяку за захист від окупантів.
Що пишуть українці:
- Це відео треба показувати по всіх каналах замість телемарафону.
- Оце так бій! Хлопці справжні герої! Вічна пам'ять, тим хто загинув в цьому бою!
- Командир відпрацював на відмінно. Встигав і команди віддавати, і контролювати поле бою, і стріляти. Це набагато складніше, ніж навіть здається.
- Після перегляду розумієш, що перемогти Україну неможливо, дух солдатів неможливо зломити, віримо в перемогу, Слава Україні!
- Ви герої. Ви титани. Удачі вам, щоб ви всі були живі та здорові!
- Не можу дивитися без страху за наших хлопців. Насправді дуже страшне відео, бо всі наші хлопці стоять перед смертю. Ви найкращі, бережіть себе!
Раніше ми показували фото того, в яких умовах утримують російських військовополонених.
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