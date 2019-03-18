Ужасные пожары и букет болезней: экологи бьют тревогу из-за массового сжигания травы

Категорически нельзя жечь прошлогоднюю траву, предупреждают экологи

Пожары в Украине происходят все чаще. Весной в Украине все более ощутим дым от сжигания прошлогодней травы и кустарников. Экологи предостерегают: это имеет очень серьезные последствия и для здоровья людей, и для природы. В частности, приводит к масштабным пожарам и уничтожению биоразнообразия. У людей - к целому букету болезней. К сожалению, часто люди игнорируют призывы не сжигать траву, даже зная о вреде этого процесса.

На открытых территориях, когда нет ветра, огонь может распространяться очень быстро – со скоростью до 4 километров в час, а когда есть ветер, то до 30 километров в час. Могут возникать огромные пожары. Могут загореться не только поля, но и жилые дома, говорят во Всеукраинской экологической лиге.

Когда жгут траву, то сгорает в гумус из наиболее плодородного слоя почвы, поэтому на месте горения может уже ничего не вырасти.

"Во время сгорания одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается более 9 кг микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окись азота, углекислый газ, тяжелые металлы и тому подобное, которые оседают в легких. С листьями часто горит множество мусора, что существенно усиливает загрязнение атмосферы", - говорят специалисты.

Гибнут как сами животные, так и их гнезда. Например, уничтожаются гнезда таких птиц как кряква, травник, жаворонки, чайка и других. От сильного пожара в траве погибают зайцы, ежи, пресмыкающиеся.

"Кто-то сгорает, кто-то задыхается от дыма Во время пожаров погибает много насекомых, их личинки, куколки, а также солнышка, туруни, дождевые черви и другие мелкие животные, которые участвуют в процессе образования почвы. Сухая прошлогодняя трава – не мусор, а бесценный продукт питания, жилье, приют, созданный самой природой", - предостерегают экологи.

Фото: Сжигание травы имеет ужасные последствия (pixabay.com)

Есть даже лозунг: "Не жгите траву, там кто-то живет". Такой лозунг экологи советуют распространять среди людей как можно больше, чтобы важность этого вопроса была понятна всем украинцам.

Кстати, за сжигание травы предусмотрена административная а также уголовная ответственность. Так, за выжигание пастбищ, стерни, растительности или ее остатков, сжигание опавших листьев согласно статье 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф составляет от 170 до 340 грн для граждан и от 850 до 1190 грн - для должностных лиц.

В случае разведения костров на территории природно-заповедного фонда людям грозит штраф от 340 до 680 грн для граждан и от 1190 до 1700 грн для должностных лиц.

Кроме этого, согласно статье 245 УК, за уничтожение или повреждение объектов растительного мира нарушитель может понести и уголовную ответственность: штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

"Всеукраинская экологическая лига призывает каждого из вас быть сознательными и ответственными, не проходить мимо нарушителей, и помнить, что чистое окружающей среды – это дело всех и каждого!" - пишут на сайте экологической организации.

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