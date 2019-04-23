Даже ужасом не назовешь: Укрзализныця попала в новый скандал

Укрзализныця снова попала в неприятную ситуацию
Укрзализныця снова в центре скандала. На этот раз неприятный инцидент произошел в поезде "Херсон-Львов" под номером 109/110, в котором проехалась автор гневного поста в Facebook Галина Ляшевская. Женщина рассказала об ужасных условиях в вагоне поезда.
Она подчеркнула, что редко ездит поездами, поэтому изменения замечает сразу. По ее словам, в поездах стало хуже. В конкретно ее поезде туалет находился в ужасном состоянии с соответстующим запахом.
Кроме того, двери были подвязаны тряпкой. Это сделали для того, чтобы они не стучали. При этом в вагоне поезда находились затертые сидения и ковры. На окнах висели старые занавески. На весь вагон всего было две розетки по 50 вольт.
Укрзализныця попала в скандал (фото: facebook.com/lyashevskaya.galina)
Женщина также подчеркнула, что глава Укрзализныци ежемесячно получает 900 тысяч гривен и эти деньги можно было бы пустить на ремонт передвижного состава.
"Мне надоело, что меня в этой стране считают быдлом, предлагая на продажу вот такие условия поездок. Садясь в украинские поезда, я молюсь, чтобы судьба развернула некоторые жирные хари так, чтобы они до конца своих дней ездили в этих вагонах и безвылазно сидели в тех туалетах", - написала Галина.
Пользователи сети также прокомментировали ее пост.
Напомним, что в поезде "Киев-Херсон" случилось ЧП. Пассажиры почувствовали, что их вагон начал наполнятся дымом.
Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця попала в громкий скандал из-за того, что покупала российские детали по завышенным ценам.