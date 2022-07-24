Как узнать свежесть мяса за секунду в магазине: простой способ

Как проверить мясо перед его покупкой

Чтобы не наткнуться на некачественное мясо, важно обращать внимание на некоторые важные параметры: его запах, цвет или консистенция — все это подсказки, которые нельзя упускать из виду при покупке мяса.

В супермаркете всегда очень важно проверять свежесть мяса. Вы должны знать, что всего через несколько часов вне холодильника бактерии и плесень могут сильно испортить мясо. Также следует отметить, что даже если мясо слегка испорчено, не проявляя признаков гниения, это может привести к серьезным осложнениям со здоровьем. Особенно у людей со слабой иммунной защитой.

Один из лучших способов проверить свежесть мяса через его упаковку — это провести простой тест пальцами.

Как узнать свежесть мяса (фото: mincold.com.ua)



Сожмите его поверхность кончиками пальцев, затем сразу же уберите их. Немедленно посмотрите на мясо: если вы заметите, что мясо сразу возвращается на место, значит, оно очень свежее.

Конкретно это означает, что уровень воды в продукте хороший и мясо готово к употреблению.

Если вы заметите, что эта часть остается неподвижной под действием давления и не возвращается к своей первоначальной форме, значит, этот кусок мяса уже недостаточно свежий. Лучше выбрать другое.

Большим преимуществом этого быстрого теста является то, что вы можете прикоснуться к мясу, не снимая упаковки.

Как еще проверить мясо

Внимательно осмотрите мясо со всех сторон. После выполнения теста еще посмотрите на цвет мяса.

Светло-розовый, перламутровый или прямо-таки ярко-красный (говядина) цвет указывает на то, что животное кормили питательной пищей. И таким образом, оно свежее и полезное.



Если цвет на поверхности начинает желтеть, не покупайте его! У него будет неприятный и своеобразный вкус.



Также обратите внимание на текстуру: хорошее мясо обязательно должно быть нежным и гладким. Если вы чувствуете, что он довольно сухое, как резина, то о его свежести не может быть и речи.