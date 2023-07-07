Відомий співак пояснив, куди українці повинні спрямовувати всю енергію

Відомий український хіп-хоп-артист і засновник арт-ком’юніті "Промінь" YARON (Ярон Муравйов) випустив лірик-відео на нову пісню "Контекст", в якій рефлексує про відчуття українців на другому році великої війни.

Киянам музикант добре запам’ятався своїми виступами у столичному метро в березні 2022 року - тоді, щоб відволікти людей, які ховались від масованих ракетних обстрілів, Ярон разом із друзями-музикантами грав для них на віолончелі.

На початку нового лірик-відео YARON відсилає глядачів до тих часів, коли він грав у метро на початку війни. Проте в самій пісні музикант намагається зафіксувати реальність, в якій українці живуть зараз, через півтора роки після повномасштабного вторгнення РФ.

YARON (фото: instagram.com/yaronmuraviov)

Він розмірковує, як нам усім жити у часи шалених змін і турбулентності, адже щоденний інформаційний фон буквально перетворює наше життя на театр абсурду, який вже не тільки дивує іноземців, як раніше, але й сильно виснажує нас, українців.

"Минуло більше року великої війни і я бачу, відчуваю, що ми занадто занурені у новини. Контент, який ми споживаємо щосекунди, виснажує нас і забирає сили, які ми маємо спрямовувати на справжню боротьбу", - говорить музикант.

"Наша реальність зараз перетворилась на якусь суцільну Instagram-стрічку, де є падаючі ракети, модні купальники, збори на дрони, приїзди голлівудських зірок, красиві пейзажі і страх ядерної війни. Вже неясно, ми керуємо усім цим контентом, чи ми перетворились на жертв цього контенту. Я думаю, вихід тут один - потрібно шукати свій власний компас, робити те, що ти найкраще вмієш, і спрямовувати всю енергію на боротьбу з ворогом і допомогу ЗСУ", - додає він.

Додамо, що пісня "Контекст" відкриватиме новий альбом музиканта "Куди зник митець?", реліз якого заплановано на кінець літа.