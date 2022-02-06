Вкус детства без выпечки: готовим вафельный торт с карамельным кремом и арахисом

Победительница шоу "Мастер-шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного торта, который вернет вас в детство - при этом никакой выпечки. Блогер показала, как приготовить вафельный торт с карамельным масляным кремом и арахисом.
При этом много времени это у вас не займет, отметила Глинская на своей странице в Youtube.
Рецепт вкуснейшего торта из вафельных коржей и с вареной сгущенкой без выпечки очень простой и быстрый.
Карамельный масляный крем: ингредиенты
Шоколадная глазурь:
Приготовим карамельный масляный крем:
Приготовим глазурь:
Соберем вафельный торт:
Готово! Приятного аппетита.
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