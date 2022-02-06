Смак дитинства без випічки: готуємо вафельний торт з карамельним кремом і арахісом

Переможниця шоу "Майстер-шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом смачного торта, який поверне вас в дитинство - при цьому ніякої випічки. Блогер показала, як приготувати вафельний торт з карамельним масляним кремом і арахісом.
При цьому багато часу це у вас не займе, зазначила Глинська на своїй сторінці в Youtube.
Рецепт смачного торта з вафельних коржів і з вареним згущеним молоком без випічки дуже простий і швидкий.
Карамельний масляний крем: інгредієнти
Шоколадна глазур:
Приготуємо карамельний масляний крем:
Приготуємо глазур:
Зберемо вафельний торт:
Готово! Смачного.
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