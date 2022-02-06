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Смак дитинства без випічки: готуємо вафельний торт з карамельним кремом і арахісом

Автор: Марина Настевич

Переможниця шоу "Майстер-шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом смачного торта, який поверне вас в дитинство - при цьому ніякої випічки. Блогер показала, як приготувати вафельний торт з карамельним масляним кремом і арахісом.

При цьому багато часу це у вас не займе, зазначила Глинська на своїй сторінці в Youtube.

Рецепт смачного торта з вафельних коржів і з вареним згущеним молоком без випічки дуже простий і швидкий.

Карамельний масляний крем: інгредієнти

  • 180 г цукру
  • 100 мл. води
  • 80 г. жовтка
  • 220 г вершкового масла
  • 200 г. вареного згущеного молока
  • 150 г. обсмаженого арахісу
  • 9 вафельних коржів

Шоколадна глазур:

  • 150 г. чорного шоколаду
  • 20 мл. рослинного масла (рафінованого)

Приготуємо карамельний масляний крем:

  • Вилийте в сотейник воду, додайте до неї цукор і варіть сироп до температури 116 градусів. Сироп не потрібно помішувати, щоб він не кристалізувався.
  • Покладіть в чашу міксера жовтки і збивайте їх.
  • Влийте тонкою цівкою сироп в жовтки, що збиваються
  • Коли основа для крему трохи охолоне, додайте в чашу варене згущене молоко і вершкове масло. Продовжуйте збивати крем. Готово.

Приготуємо глазур:

  • Розтопіть шоколад в мікрохвильовці.
  • Додайте до шоколаду рослинне масло і перемішайте.

Зберемо вафельний торт:

  • Подрібніть арахіс за допомогою качалки.
  • Візьміть один вафельний корж і покладіть на нього дві ложки карамельного крему.
  • Рівномірно розподіліть крем і зверху присипте його арахісовою крихтою.
  • Все теж саме виконайте з іншими коржами.
  • Покрийте вафельний торт шоколадною глазур'ю.
  • Розподіліть маленьким шпателем шоколадну глазур по бортику і покрийте його подрібненим арахісом.
  • Відправте торт в холодильник на 5-6 годин.

Готово! Смачного.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Анна Нікольська поділилася рецептами смачних і простих страв з буряка.

До слова, учасник "МастерШеф" показав, як приготувати різотто за 20 хвилин.

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