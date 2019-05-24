На волоске от смерти: пьяная мать оставила ребенка на подоконнике и пошла спать

Неадекватная шокировала сеть своим отношением к детям
В Кременчуге Полтавской области произошел вопиющий случай преступного отношения к своим детям со стороны матери. Об этом информирует в социальной сети Facebook "Кременчук Today".
Инцидент произошел в общежитии по улице Гвардейской: пьяная женщина улеглась спать, оставив двух маленьких детей без присмотра. Голого ребенка заметили в окне прохожие и вызвали полицию.
Патрульные тут же прибыли на указанное место и составили протоколы, разбудив неадекватную женщину. Детей забрала к себе свекровь.
Видео: (YouTube/facebook.com/kremenchugtoday)
Подписчиков шокировало отношение матери к собственным детям и они тут же принялись комментировать произошедшее:
Скриншот: (facebook.com/kremenchugtoday)
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