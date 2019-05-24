ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На волоске от смерти: пьяная мать оставила ребенка на подоконнике и пошла спать

STYLERЖизнь    24.05.2019 - 13:25
На волоске от смерти: пьяная мать оставила ребенка на подоконнике и пошла спать
Коллаж РБК-Украина

Неадекватная шокировала сеть своим отношением к детям

В Кременчуге Полтавской области произошел вопиющий случай преступного отношения к своим детям со стороны матери. Об этом информирует в социальной сети Facebook "Кременчук Today".

Инцидент произошел в общежитии по улице Гвардейской: пьяная женщина улеглась спать, оставив двух маленьких детей без присмотра. Голого ребенка заметили в окне прохожие и вызвали полицию.

Патрульные тут же прибыли на указанное место и составили протоколы, разбудив неадекватную женщину. Детей забрала к себе свекровь.

Видео: (YouTube/facebook.com/kremenchugtoday)

Подписчиков шокировало отношение матери к собственным детям и они тут же принялись комментировать произошедшее:

  • Самое страшное, что в таком состоянии матери дети безразличны, а они её при этом безмерно любят.
  • И даёт же бог таким женщинам детей. Бедняжки. Условия - ужас.
  • Бедные детки, надеюсь, в тот ад они не вернутся. А по поводу свекрови: неужели она раньше не видела в каких условиях живут внуки? 

На волоске от смерти: пьяная мать оставила ребенка на подоконнике и пошла спатьСкриншот: (facebook.com/kremenchugtoday)

Напомним, что подростки в Харькове устроили пьяный дебош ради лайков. Малолетние вандалы громили квартиры на камеру.

Ранее сообщалось о том, что в Ровно 30 мужчин устроили драку и стрельбу под школой.

Пьяная украинка "словила белку" и устроила дебош в самолете: подробности Помощь оказать не смогли: в Ивано-Франковске на вызов приехали пьяные врачи
Новости Украины пьяный
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь