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На волоску від смерті: п'яна мати залишила дитину на підвіконні й пішла спати

STYLERЖиття    24.05.2019 - 13:25
На волоску від смерті: п'яна мати залишила дитину на підвіконні й пішла спати
Колаж РБК-Україна

Неадекватна шокувала мережу своїм ставленням до дітей

У Кременчуці Полтавської області стався кричущий випадок злочинного ставлення до своїх дітей з боку матері. Про це інформує в соціальній мережі Facebook "Кременчуг Today".

Інцидент стався у гуртожитку по вулиці Гвардійська: п'яна жінка лягла спати, залишивши двох маленьких дітей без нагляду. Голу дитину помітили у вікні перехожі та викликали поліцію.

Патрульні тут же прибули на вказане місце і склали протоколи, розбудивши неадекватну жінку. Дітей забрала до себе свекруха.

Відео: YouTube/facebook.com/kremenchugtoday)

Підписників шокувало ставлення матері до власних дітей і вони тут же почали коментувати подію:

  • Найстрашніше, що в такому стані матері діти байдужі, а вони її при цьому безмірно люблять.
  • І дає ж бог таким жінкам дітей. Бідолахи. Умови - жах.
  • Бідні дітки, сподіваюся, у те пекло вони не повернуться. А з приводу свекрухи: невже вона раніше не бачила в яких умовах живуть онуки?

На волоску від смерті: п'яна мати залишила дитину на підвіконні й пішла спатиСкріншот: (facebook.com/kremenchugtoday)

Нагадаємо, що підлітки у Харкові влаштували п'яний дебош заради лайків. Малолітні вандали громили квартири на камеру.

Раніше повідомлялося про те, що в Рівному 30 чоловіків влаштували бійку і стрілянину під школою.

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