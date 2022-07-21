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Возьмите два кабачка и немного творога: супер рецепт овощных рулетиков

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Четверг 21 июля 2022 08:30
Возьмите два кабачка и немного творога: супер рецепт овощных рулетиков Скрин видео: Рулетики из кабачков в духовке
Автор: Светлана Мащенко

Рулетики из кабачков в духовке - очень нежное и вкусное блюдо, которое удивит вашу семью. Поэкспериментируйте с этим универсальным овощем, и вкусовые рецепторы скажут вам спасибо.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Кабачки - 2 шт. (общий вес около 1 кг)
  • Творог 9% - 200 г (можно заменить на сливочный сыр)
  • Сыр - 150 г
  • Томатный сок - 250 г
  • Сахар - по вкусу (чтобы сбалансировать кислоту томатного сока)
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Яйцо - 1 шт.
  • Чеснок - небольшой пучок
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу

Возьмите два кабачка и немного творога: супер рецепт овощных рулетиков

Скриншот: Такими будут наши рулетики

Пошаговое приготовление

Нарежьте кабачки на длинные тонкие полоски. Посолите, смажьте растительным маслом. Выпекайте 15-20 минут при температуре 200 градусов.

Сыр натрите на терке. Смешайте половину сыра с творогом, измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом и яйцом. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.

На полоску кабачка положите начинку, сверните в рулет. Выложите в форму, смазанную растительным маслом.

Томатный сок посолите и поперчите по вкусу, добавьте немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатного сока. Залейте рулетики томатным соком. Посыпьте тертым сыром.

Выпекайте 15-20 минут при температуре 200 градусов.

Ранее кулинар рассказала, как приготовить кабачковую икру по семейному рецепту.

Также мы писали, как приготовить пиццу из кабачков.

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