Возьмите два кабачка и немного творога: супер рецепт овощных рулетиков
Рулетики из кабачков в духовке - очень нежное и вкусное блюдо, которое удивит вашу семью. Поэкспериментируйте с этим универсальным овощем, и вкусовые рецепторы скажут вам спасибо.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Кабачки - 2 шт. (общий вес около 1 кг)
- Творог 9% - 200 г (можно заменить на сливочный сыр)
- Сыр - 150 г
- Томатный сок - 250 г
- Сахар - по вкусу (чтобы сбалансировать кислоту томатного сока)
- Чеснок - 2 зубчика
- Яйцо - 1 шт.
- Чеснок - небольшой пучок
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
Скриншот: Такими будут наши рулетики
Пошаговое приготовление
Нарежьте кабачки на длинные тонкие полоски. Посолите, смажьте растительным маслом. Выпекайте 15-20 минут при температуре 200 градусов.
Сыр натрите на терке. Смешайте половину сыра с творогом, измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом и яйцом. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.
На полоску кабачка положите начинку, сверните в рулет. Выложите в форму, смазанную растительным маслом.
Томатный сок посолите и поперчите по вкусу, добавьте немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатного сока. Залейте рулетики томатным соком. Посыпьте тертым сыром.
Выпекайте 15-20 минут при температуре 200 градусов.
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