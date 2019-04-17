Впала в кому: под Хмельницким пенсионерка выпала из маршрутки на ходу (видео)

Из марштрутки на ходу выпала женщина на проезжую часть и сильно ударилась головой. 63-летная пассажирка теперь в коме и не приходит в сознание четвертый день. Водителя автобуса отстранили от работы, ведется расследование, а сам транспорт отправили на штрафплощадку, говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел под Хмельницким. Очевидцы рассказали, что женщина возвращалась с рынка с сумками, марштрутка была переполнена. Предположительно, пострадавшая выпала из автобуса из-за того, что оперлась на неплотно закрытые двери с расшатанной ручкой, которая может не соответствовать необходимым техническим требованиям.

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Родственники пострадавшей уверены, что всему виной стала именно дверная ручка.

По словам старшего следователя Шепетовского отдела полиции Руслана Порубенского, женщина скорее всего задней частью тела нажала на на ручку дверей.

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У пострадавшей многочисленные гематомы. Сейчас врачи готовят ее к сложной операции.

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Водитель маршрутки Александр Верхогляд ежедневно посещает ее в больнице и приносит пакеты с медикаментами. Он называет инцидент досадным несчастным случаем. Отец четырех детей взялся полностью оплатить все расходы на лечение, и уже потратил 3,5 тысячи гривен.

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Как заявили в полиции, если будет доказано, что травму женщина получила в результате неисправного транспорта, то водитель понесет криминальную ответственность. Ему грозит максимум до 8 лет тюрьмы согласно ст. 286 Криминального кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, в Кривом Роге водитель маршрутки с лета 2018-го перевозил пассажиров без документов. Водительское удостоверение у шофера отобрали по причине неуплаты алиментов.

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