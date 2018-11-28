Выходные в декабре 2018: сколько будут отдыхать украинцы

Сколько дней отдыха подарит последний месяц года, и какие выходные декабря придется отработать - в материале Styler
Выходные декабря 2018 в Украине будут продолжительными. Всего 11 дней отдыха ожидает нас в первый месяц зимы. Кроме традиционных субботних и воскресных выходных, три дня продлится рождественский уикенд, а новогодние праздники начнутся уже 30 декабря.
С 2017 года в календаре украинских государственных праздников появился еще один - Католическое Рождество (25 декабря). Этот день является официальным выходным.
25 декабря 2018 приходится на вторник, поэтому Кабмин своим распоряжением рекомендовал установить нерабочим днем и понедельник, 24 декабря, с отработкой в субботу 22 числа. Таким образом, выходные на Католическое Рождество в Украине продлятся с 23-го по 25 декабря 2018.
Так же будем отдыхать и в новогодние праздники. Последний день года, 31 декабря станет нерабочим (переносится на субботу 29 декабря). Поэтому новогодние выходные украинцы проведут с 30 декабря по 1 января 2019.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Календарь рабочих и выходных дней на декабрь 2018 для работающих 5 дней в неделю с 8-ми часовым графиком:
В декабре в Украине отмечается несколько профессиональных праздников, важные международные даты, а также церковные праздники, хотя выходными они не являются.
1 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники украинской прокуратуры.
4 декабря во многих странах празднуется добрый и теплый День объятий.
Ежегодно 6 декабря отмечается День Вооруженных Сил Украины - профессиональный праздник мужественных защитников страны.
7 декабря - православный и народный праздник День великомученицы Екатерины. По традиции, в этот день женщины и девушки ворожат, просят любви и благополучия в семье.
Фото: Гадают на Екатерины 7 декабря (pixabay.com)
Еще одну профессиональную дату отмечают украинские военные 12 декабря - День Сухопутных войск ВСУ.
День Андрея Первозванного - 13 декабря. В народе этот праздник называли Калитой, парни искали себе пару, а девушки на Андрея гадали.
День ликвидатора (14 декабря) - памятная дата для участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции.
В середине месяца (15 декабря) профессиональный праздник отмечают работники украинских судов.
День мигрантов - 18 декабря. Это важная дата международного уровня, призванная привлечь внимание к современным проблемам миграции населения в мире.
19 декабря - Николая Чудотворца, когда дети ждут подарков под подушкой.
22 декабря професиональный праздник у энергетиков Украины.
Также весь декабрь будет длиться Рождественский пост, правила которого запрещают употреблять в пищу молочные и мясные продукты.
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Видео: РБК-Украина