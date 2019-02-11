Яжематери против кошатниц: в сети скандал из-за ОСМД (видео)

Некоторые пользователи считают, что решив проблему бездомных животных, жильцы приобретут проблему сырости и грибка

В Запорожье ОСМД распорядилось закупорить вентиляционные отверстия, ведущие в подвал, чтобы бездомные кошки, которых прикармливают любители животных, не заселялись там. На мужчину, проводившего работы набросилась женщина с требованием прекратить работы и пожалеть животных. Видео опубликовала пользователь Facebook.

Видео: facebook.com/Zaporozhyenovostnoe

Под публикацией разгорелась настоящая война. Пользователи сети разделились на несколько лагерей, где любители животных отстаивали права кормить животных там, где они посчитают нужным. Люди, имеющие детей, призвали кошатниц приучить своих любимцев к лотку, чтобы те не загаживали песок на детских площадках. А жители первых этажей, страдающие от вони от объедков и фекалий поддержали мужчину, который создал им комфорт.

Фото: facebook.com/Zaporozhyenovostnoe

Нашлись и те, кто осудил работника из тех соображений, что забивание вентиляционных отверстий чревато грибком, сыростью и болезнями, от которых могут пострадать жильцы квартиры.

"Он дурак, такие отдушины заделывать нельзя, там скапливается газ родон. И люди, живущие на первых этажах, могут получить рак легких", - считает Галина Ушакова.

"На счет газа не знаю, не интересовался, а вот котики должны в приютах зимой греться..." - высказал свое мнение Artem Hryshko.

"Я люблю животных, но кормить котов в подвале - это разведение тараканов, крыс и т. д. (поверьте, и крысы совершенно не боятся котов, а некоторые даже нападают сами при виде еды). Жить пусть живут, но кормить от дома нужно подальше! И явно не в подвале и не возле подвала!" - возмутился Станислав Кириленко.

"Помимо котов, что не попадут, и кабелей, вентиляции подвалы, плесень и грибок, вонь в подъезде и в квартирах" - написал Александр Ткаченко.

"Уличные коты не гадят в подвалах, они прячутся от холода, а так гадить, как люди, ни одно животное не способно! А у этого живодера энергии куча, а как и куда потратить не знает, вот и решил с котами бороться!" - вступилась за бездомных животных Gala Di.

"Он это делает потому что люди с первых этажей жалуются на вонь и на котов в подвале инфа, 99%! Я думаю, ему не особо нравится ходить дырки завинчивать, но робота такая, есть заява нужно сделать!" - защитил работника Станислав Кириленко.

"Я был участником такой же котовасии, эти любители котиков складировали под моими окнами свои недоедки, которые скисали и воняли под окнами. А любители котиков считали, что нет ничего страшного в этом, что под окном они устроили хранилище гниющих пищевых отходов", - поделился опытом Vitaliy Lagoda.

Скриншот комментариев: facebook.com/Zaporozhyenovostnoe

Подключились к обсуждению и родители, чьи дети не могут играть летом в песочницах из-за того, что они загажены фекалиями и мочей бездомных животных, которых кормят возле жилых домов.

"Вот мои дети не играют в песочнице. Даже все лопатки, ведра пришлось выбросить... Несмотря на то, что пару лет назад вместе с другими соседями обустроили детскую площадку, вложив в это деньги. Если кормите под подъездами, организовывайте и покакать вашим котикам! Вы сами, не осознавая этого, отбиваете у окружающих любовь к животным", - возмутилась Светлана Мащенко.

"Нельзя отбить то чего никогда не было. И деток таких вырастите, сначала котикам глазки будут выкалывать, а затем людям. Убогие", - ответила Алла Клименко.

"У меня живет дома кот, которого я подобрала на улице. Стерилизованный и выхоженый. И дети знают, что животное мучить нельзя. Я прошу только одного: не засирать детские площадки. О уничтожении популяции диких птиц бездомными котами и нарушении экосистемы в целом любители прикармливать котов почему-то не думают. Заботьтесь, лечите, раздавайте в хорошие руки, но не срите в песочницу!" - возмутилась Светлана Мащенко.

"У нас во дворе тоже клеёнка! Так эти пушистые твари ссут и срут на клеёнку! Живу на первом этаже, от этих долбаных кошек, в квартире не могу вывести блох! Уже два раза санитарную службу вызывали! Мужик ты где? Иди к нам!" - присоединилась к беседе Любовь Коротя.

"Те, кто любят животных - разберите их по своим квартирам. Это и будет любовь. Он же их не травил, хотя и такие случаи бывают..." - заступилась за работника ОСМД Натали Счастливая.

Видео: facebook.com/Zaporozhyenovostnoe

К слову, ранее мы писали, что в Николаеве парень нырнул в прорубь, чтобы спасти собаку.

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Видео: РБК-Украина