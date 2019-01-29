Жила на улице в коробках: в Киеве экс-полицейский путем обмана продал квартиру пенсионерки

Недавно 80-летнюю женщину нашли избитой на улице

Видео: (YouTube/ТСН)

80-летнюю киевлянку заморочили и продали ее квартиру, после чего она была вынуждена долгое время жить в картонных коробках в холоде и голоде. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Сейчас Раиса Захаровна в больнице. Ее сюда госпитализировали, поскольку пару дней назад нашли избитой на улице. "Пациентка поступила в достаточно тяжелом состоянии: с обморожениями, с травмами", - рассказал заведующий отделением политравмы Дмитрий Мясников.

Сын старушки умер 10 лет назад. А квартиру она потеряла из-за бывшего полицейского Михаила Григорьевича, у которого остался паспорт женщины. Он путем обмана не только продал квартиру, но и забрал ее пенсию. Номер телефона мошенника находится вне зоны досягаемости, а по адресу регистрации никто не выходит.

Между тем Раиса Захаровна вспоминает, что у нее были сестры. После долгих поисков обнаружилась 76-летняя Клавдия Захаровна, которая утверждает, что сестру не видела три года.

Однако по непонятным причинам забирать к себе женщину не хочет, имеются давние обиды. "Я не знаю, куда ее забирать, если она с нами так поступила. Мы все время ей помогали, и продукты давали, и деньги давали, сын ей купил мобилку, она потом эту мобилку в воде утопила", - объясняет сестра.

Однако навещать родственницу не отказывается и обещает почаще ездить в больницу. Пенсионерка обещает написать заявление на Михаила Григорьевича, а пока социальные службы помогут восстановить паспорт и оформить в интернат.

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