Животное по дате рождения расскажет о характере: как символ влияет на вашу жизнь
Альтернативный гороскоп расскажет о том, какое вы животное по знаку Зодиака, и что ваш тотем может рассказать о вашем характере и способностях.
Об этом пишет Floraqueen.
Гепард (21 марта - 19 апреля)
Для тех, кто родился в этот период, вашим духовным животным является гепард. Гепард считается самым быстрым наземным млекопитающим в мире, вполне понятно, что люди-Гепарды - энергичны, молниеносны и изящны.
Черты Гепардов:
- Лидеры
- Независимый
- Храбрый
- Соревновательный
- Своевольный
- Импульсивный
Белый медведь (20 апреля - 20 мая)
Люди, рожденные в это время, могут считать белого медведя своим тотемом. Они сильны, надежны и справедливы. Белые медведи спокойны, пока их не спровоцируют. Если же они или кто-то, кто им небезразличен, оказались под угрозой, берегитесь.
Черты Белых медведей:
- Надежный
- Практический
- Заслуживает доверия
- Творческий
- Лояльный
Лиса (21 мая - 20 июня)
Если ваше духовное животное - Лиса - вы гибки и умеете адаптироваться к переменам. Они всегда готовы идти вперед и исследовать.
Черты Лисиц:
- Умный
- Адаптивный
- Товарищеский
- Коммуникабельный
- Универсальный
Черепаха (21 июня - 22 июля)
Черепаха - нежные и эмоциональные, но могут быть очень адаптированными и выносливыми, когда это необходимо.
Черты Черепах:
- Симпатичный
- Сконцентрированный
- Чувствительный
- Полезный
- Эмоциональный
Хотя черепахи заботливые и чуткие, их недостатком является то, что они не любят конфликтовать и обычно избегают любых конфликтов.
Лев (23 июля - 22 августа)
Львы бесспорно - цари джунглей. Они доминантны, сильны, любят быть в центре внимания.
Черты Львов:
- Уверенный
- Щедрый
- Умный
- Упрямый
- Высокомерный
Мандрил (23 августа - 22 сентября)
Мандрил - это родственник павиана. Если ваше духовное животное является мандрилом, вы - как каменная стена. Всегда имеете на все свое мнение, с которым не поспоришь.
Черты Мандрилов:
- Трудолюбивый
- Железный
- Изобретательный
- Уверенный
- Здравомыслящий
Фото: Мандрил (wikipedia)
Серый волк (23 сентября - 22 октября)
Серый волк является духовным животным для всех, кто родился в этот период. Они преданные существа и обычно держатся своей семьи.
Черты Волков:
- Дипломатический
- Романтический
- Командный игрок
- Инновационный
- Лидеры
- Идеалистический
Слон (23 октября - 21 ноября)
Пусть вас не вводит в заблуждение размер слона - они очень нежные существа, пока им не нужно быть агрессивными. Если вашим духовным животным является слон - вы защитник и человек, на которого они всегда могут положиться.
Черты слонов:
- Умный
- Изобретательный
- Решительный
- Целенаправленный
- Лояльный
- Мстительный
Конь Пржевальского (22 ноября - 21 декабря)
Это - редкая порода монгольского дикого коня. Те, чьим духовным животным является Пржевальский, любят свою свободу и открытые пространства.
Черты Лошадей Пржевальского:
- Авантюрный
- Любит учиться
- Храбрый
- Соревновательный
- Своевольный
- Импульсивный
Землеройка (22 декабря - 19 января)
Это маленькое, но могучее животное. Слоновая землеройка, которая живет в Африке, является трудолюбивым животным, что выживает и процветает в любой среде. Они очень сосредоточены и дисциплинированы, из-за чего могут показаться отдаленными и холодными.
Черты Землероек:
- Успешный
- Ответственный
- Самодисциплинированный
- Трудолюбивый
- Семейный
- Практичный
Фото: Слоновая землеройка (wblog.wiki)
Дельфин (20 января - 18 февраля)
Вы веселый, энергичный и игривый, словно дельфин. Люди, рожденные в это время, считаются очень чувствительными, также Дельфин очень интуитивен и мудр.
Черты Дельфинов:
- Высокий интеллект
- Откровенный
- Дружественный
- Превосходные коммуникаторы
- Полезный
Морской конек (19 февраля - 20 марта)
Если вашим душевным животным является морской конек, вы творческие, сострадательные и понимающие. При этом вы излишне доверчивы, из-за чего можете пострадать.
Черты морских коньков:
- Интуитивный
- Мудрый
- Заслуживает доверия
- Сочувственный
- Полезный
- Творческий
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