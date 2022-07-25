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Животное по дате рождения расскажет о характере: как символ влияет на вашу жизнь

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Понедельник 25 июля 2022 22:00
Животное по дате рождения расскажет о характере: как символ влияет на вашу жизнь Коллаж РБК-Украина: Животное по дате рождения расскажет о вашем характере и способностях
Автор: Светлана Мащенко

Альтернативный гороскоп расскажет о том, какое вы животное по знаку Зодиака, и что ваш тотем может рассказать о вашем характере и способностях.

Об этом пишет Floraqueen.

Гепард (21 марта - 19 апреля)

Для тех, кто родился в этот период, вашим духовным животным является гепард. Гепард считается самым быстрым наземным млекопитающим в мире, вполне понятно, что люди-Гепарды - энергичны, молниеносны и изящны.

Черты Гепардов:

  • Лидеры
  • Независимый
  • Храбрый
  • Соревновательный
  • Своевольный
  • Импульсивный

Белый медведь (20 апреля - 20 мая)

Люди, рожденные в это время, могут считать белого медведя своим тотемом. Они сильны, надежны и справедливы. Белые медведи спокойны, пока их не спровоцируют. Если же они или кто-то, кто им небезразличен, оказались под угрозой, берегитесь.

Черты Белых медведей:

  • Надежный
  • Практический
  • Заслуживает доверия
  • Творческий
  • Лояльный

Лиса (21 мая - 20 июня)

Если ваше духовное животное - Лиса - вы гибки и умеете адаптироваться к переменам. Они всегда готовы идти вперед и исследовать.

Черты Лисиц:

  • Умный
  • Адаптивный
  • Товарищеский
  • Коммуникабельный
  • Универсальный

Черепаха (21 июня - 22 июля)

Черепаха - нежные и эмоциональные, но могут быть очень адаптированными и выносливыми, когда это необходимо.

Черты Черепах:

  • Симпатичный
  • Сконцентрированный
  • Чувствительный
  • Полезный
  • Эмоциональный

Хотя черепахи заботливые и чуткие, их недостатком является то, что они не любят конфликтовать и обычно избегают любых конфликтов.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы бесспорно - цари джунглей. Они доминантны, сильны, любят быть в центре внимания.

Черты Львов:

  • Уверенный
  • Щедрый
  • Умный
  • Упрямый
  • Высокомерный

Мандрил (23 августа - 22 сентября)

Мандрил - это родственник павиана. Если ваше духовное животное является мандрилом, вы - как каменная стена. Всегда имеете на все свое мнение, с которым не поспоришь.

Черты Мандрилов:

  • Трудолюбивый
  • Железный
  • Изобретательный
  • Уверенный
  • Здравомыслящий

Животное по дате рождения расскажет о характере: как символ влияет на вашу жизнь

Фото: Мандрил (wikipedia)

Серый волк (23 сентября - 22 октября)

Серый волк является духовным животным для всех, кто родился в этот период. Они преданные существа и обычно держатся своей семьи.

Черты Волков:

  • Дипломатический
  • Романтический
  • Командный игрок
  • Инновационный
  • Лидеры
  • Идеалистический

Слон (23 октября - 21 ноября)

Пусть вас не вводит в заблуждение размер слона - они очень нежные существа, пока им не нужно быть агрессивными. Если вашим духовным животным является слон - вы защитник и человек, на которого они всегда могут положиться.

Черты слонов:

  • Умный
  • Изобретательный
  • Решительный
  • Целенаправленный
  • Лояльный
  • Мстительный

Конь Пржевальского (22 ноября - 21 декабря)

Это - редкая порода монгольского дикого коня. Те, чьим духовным животным является Пржевальский, любят свою свободу и открытые пространства.

Черты Лошадей Пржевальского:

  • Авантюрный
  • Любит учиться
  • Храбрый
  • Соревновательный
  • Своевольный
  • Импульсивный

Землеройка (22 декабря - 19 января)

Это маленькое, но могучее животное. Слоновая землеройка, которая живет в Африке, является трудолюбивым животным, что выживает и процветает в любой среде. Они очень сосредоточены и дисциплинированы, из-за чего могут показаться отдаленными и холодными.

Черты Землероек:

  • Успешный
  • Ответственный
  • Самодисциплинированный
  • Трудолюбивый
  • Семейный
  • Практичный

Животное по дате рождения расскажет о характере: как символ влияет на вашу жизнь

Фото: Слоновая землеройка (wblog.wiki)

Дельфин (20 января - 18 февраля)

Вы веселый, энергичный и игривый, словно дельфин. Люди, рожденные в это время, считаются очень чувствительными, также Дельфин очень интуитивен и мудр.

Черты Дельфинов:

  • Высокий интеллект
  • Откровенный
  • Дружественный
  • Превосходные коммуникаторы
  • Полезный

Морской конек (19 февраля - 20 марта)

Если вашим душевным животным является морской конек, вы творческие, сострадательные и понимающие. При этом вы излишне доверчивы, из-за чего можете пострадать.

Черты морских коньков:

  • Интуитивный
  • Мудрый
  • Заслуживает доверия
  • Сочувственный
  • Полезный
  • Творческий

Ранее мы писали, какой вы цветок по месяцу рождения.

Также астролог дала подробный гороскоп на каждый день.

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