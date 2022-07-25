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Тварина за датою народження розповість про характер: як символ впливає на ваше життя

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Понеділок 25 липня 2022 22:00
Тварина за датою народження розповість про характер: як символ впливає на ваше життя Колаж РБК-Україна: Тварина за датою народження розповість про ваш характер і здібності
Автор: Світлана Мащенко

Альтернативний гороскоп розповість про те, яка ви тварина за знаком Зодіаку, і що ваш тотем може розповісти про ваш характер та здібності.

Про це пише Floraqueen.

Гепард (21 березня - 19 квітня)

Для тих, хто народився в цей період, вашою духовною твариною є гепард. Гепард вважається найшвидшим наземним ссавцем у світі, цілком зрозуміло, що люди-Гепарди - енергійні, блискавичні й витончені.

Риси Гепардів:

  • Лідери
  • Незалежний
  • Хоробрий
  • Змагальний
  • Свавільний
  • Імпульсивний

Білий ведмідь (20 квітня - 20 травня)

Люди, народжені в цей час, можуть вважати білого ведмедя своїм тотемом. Вони сильні, надійні й справедливі. Білі ведмеді спокійні, поки їх не спровокують. Якщо ж вони або хтось, хто їм небайдужий, опинилися під загрозою, начувайтеся.

Риси Білих ведмедів:

  • Надійний
  • Практичний
  • Заслуговує довіри
  • Творчий
  • Лояльний

Лисиця (21 травня - 20 червня)

Якщо ваша духовна тварина - Лисиця - ви гнучкі і вмієте адаптуватися до змін. Вони завжди готові йти вперед та досліджувати.

Риси Лисиць:

  • Розумний
  • Адаптивний
  • Товариський
  • Комунікабельний
  • Універсальний

Черепаха (21 червня - 22 липня)

Черепаха - ніжні та емоційні, але можуть бути дуже адаптованими і витривалими, коли це необхідно.

Риси Черепах:

  • Симпатичний
  • Сконцентрований
  • Чутливий
  • Корисний
  • Емоційний

Хоча черепахи турботливі та чуйні, їх недоліком є ​​те, що вони не люблять конфліктувати й зазвичай уникають будь-яких конфліктів.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Леви безперечно - царі джунглів. Вони домінантні, сильні, люблять бути в центрі уваги.

Риси Левів:

  • Впевнений
  • Щедрий
  • Розумний
  • Упертий
  • Зарозумілий

Мандрил (23 серпня - 22 вересня)

Мандрил - це родич павіана. Якщо ваша духовна тварина є мандрилом, ви - як кам'яна стіна. Завжди маєте на все свою думку, з якою не посперечаєшся.

Риси Мандрилів:

  • Працьовитий
  • Залізний
  • Винахідливий
  • Впевнений
  • Розсудливий

Тварина за датою народження розповість про характер: як символ впливає на ваше життя

Фото: Мандрил (wikipedia)

Сірий вовк (23 вересня - 22 жовтня)

Сірий вовк є духовною твариною для всіх, хто народився в цей період. Вони віддані істоти і зазвичай тримаються своєї родини.

Риси Вовків:

  • Дипломатичний
  • Романтичний
  • Командний гравець
  • Інноваційний
  • Лідери
  • Ідеалістичний

Слон (23 жовтня - 21 листопада)

Нехай вас не вводить в оману розмір слона - вони дуже ніжні істоти, поки їм не потрібно бути агресивними. Якщо вашою духовною твариною є слон - ви захисник та людина, на яку вони завжди можуть покластися.

Риси слонів:

  • Розумний
  • Винахідливий
  • Рішучий
  • Цілеспрямований
  • Лояльний
  • Мстивий

Кінь Пржевальського (22 листопада - 21 грудня)

Це - рідкісна порода монгольського дикого коня. Ті, чиєю духовною твариною є Пржевальський, люблять свою свободу та відкриті простори.

Риси Коней Пржевальського:

  • Авантюрний
  • Любить вчитися
  • Хоробрий
  • Змагальний
  • Свавільний
  • Імпульсивний

Землерийка (22 грудня - 19 січня)

Це маленька, але могутня тварина. Слонова землерийка, яка мешкає в Африці, є працьовитою твариною, яка виживає і процвітає у будь-якому середовищі. Вони дуже зосереджені та дисципліновані, через що можуть здатися віддаленими й холодними.

Риси Землерийок:

  • Успішний
  • Відповідальний
  • Самодисциплінований
  • Працьовитий
  • Сімейний
  • Практичний

Тварина за датою народження розповість про характер: як символ впливає на ваше життя

Фото: Слонова землерийка (wblog.wiki)

Дельфін (20 січня - 18 лютого)

Ви веселий, енергійний і грайливий, немов дельфін. Люди, народжені в цей час, вважаються дуже чутливими, також Дельфін дуже інтуїтивний і мудрий.

Риси Дельфінів:

  • Високий інтелект
  • Відвертий
  • Дружній
  • Чудові комунікатори
  • Корисний

Морський коник (19 лютого - 20 березня)

Якщо вашою душевною твариною є морський коник, ви творчі, співчутливі та розуміючі. При цьому ви надмірно довірливі, через що можете постраждати.

Риси Морських коників:

  • Інтуїтивний
  • Мудрий
  • Заслуговує довіри
  • Співчутливий
  • Корисний
  • Творчий

Раніше ми писали, яка ви квітка за місяцем народження.

Також астролог дала детальний гороскоп на кожен день.

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