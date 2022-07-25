Животное по дате рождения расскажет о характере: как символ влияет на вашу жизнь

Альтернативный гороскоп расскажет о том, какое вы животное по знаку Зодиака, и что ваш тотем может рассказать о вашем характере и способностях.
Об этом пишет Floraqueen.
Для тех, кто родился в этот период, вашим духовным животным является гепард. Гепард считается самым быстрым наземным млекопитающим в мире, вполне понятно, что люди-Гепарды - энергичны, молниеносны и изящны.
Черты Гепардов:
Люди, рожденные в это время, могут считать белого медведя своим тотемом. Они сильны, надежны и справедливы. Белые медведи спокойны, пока их не спровоцируют. Если же они или кто-то, кто им небезразличен, оказались под угрозой, берегитесь.
Черты Белых медведей:
Если ваше духовное животное - Лиса - вы гибки и умеете адаптироваться к переменам. Они всегда готовы идти вперед и исследовать.
Черты Лисиц:
Черепаха - нежные и эмоциональные, но могут быть очень адаптированными и выносливыми, когда это необходимо.
Черты Черепах:
Хотя черепахи заботливые и чуткие, их недостатком является то, что они не любят конфликтовать и обычно избегают любых конфликтов.
Львы бесспорно - цари джунглей. Они доминантны, сильны, любят быть в центре внимания.
Черты Львов:
Мандрил - это родственник павиана. Если ваше духовное животное является мандрилом, вы - как каменная стена. Всегда имеете на все свое мнение, с которым не поспоришь.
Черты Мандрилов:
Фото: Мандрил (wikipedia)
Серый волк является духовным животным для всех, кто родился в этот период. Они преданные существа и обычно держатся своей семьи.
Черты Волков:
Пусть вас не вводит в заблуждение размер слона - они очень нежные существа, пока им не нужно быть агрессивными. Если вашим духовным животным является слон - вы защитник и человек, на которого они всегда могут положиться.
Черты слонов:
Это - редкая порода монгольского дикого коня. Те, чьим духовным животным является Пржевальский, любят свою свободу и открытые пространства.
Черты Лошадей Пржевальского:
Это маленькое, но могучее животное. Слоновая землеройка, которая живет в Африке, является трудолюбивым животным, что выживает и процветает в любой среде. Они очень сосредоточены и дисциплинированы, из-за чего могут показаться отдаленными и холодными.
Черты Землероек:
Фото: Слоновая землеройка (wblog.wiki)
Вы веселый, энергичный и игривый, словно дельфин. Люди, рожденные в это время, считаются очень чувствительными, также Дельфин очень интуитивен и мудр.
Черты Дельфинов:
Если вашим душевным животным является морской конек, вы творческие, сострадательные и понимающие. При этом вы излишне доверчивы, из-за чего можете пострадать.
Черты морских коньков:
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