Тварина за датою народження розповість про характер: як символ впливає на ваше життя

Альтернативний гороскоп розповість про те, яка ви тварина за знаком Зодіаку, і що ваш тотем може розповісти про ваш характер та здібності.
Про це пише Floraqueen.
Для тих, хто народився в цей період, вашою духовною твариною є гепард. Гепард вважається найшвидшим наземним ссавцем у світі, цілком зрозуміло, що люди-Гепарди - енергійні, блискавичні й витончені.
Риси Гепардів:
Люди, народжені в цей час, можуть вважати білого ведмедя своїм тотемом. Вони сильні, надійні й справедливі. Білі ведмеді спокійні, поки їх не спровокують. Якщо ж вони або хтось, хто їм небайдужий, опинилися під загрозою, начувайтеся.
Риси Білих ведмедів:
Якщо ваша духовна тварина - Лисиця - ви гнучкі і вмієте адаптуватися до змін. Вони завжди готові йти вперед та досліджувати.
Риси Лисиць:
Черепаха - ніжні та емоційні, але можуть бути дуже адаптованими і витривалими, коли це необхідно.
Риси Черепах:
Хоча черепахи турботливі та чуйні, їх недоліком є те, що вони не люблять конфліктувати й зазвичай уникають будь-яких конфліктів.
Леви безперечно - царі джунглів. Вони домінантні, сильні, люблять бути в центрі уваги.
Риси Левів:
Мандрил - це родич павіана. Якщо ваша духовна тварина є мандрилом, ви - як кам'яна стіна. Завжди маєте на все свою думку, з якою не посперечаєшся.
Риси Мандрилів:
Фото: Мандрил (wikipedia)
Сірий вовк є духовною твариною для всіх, хто народився в цей період. Вони віддані істоти і зазвичай тримаються своєї родини.
Риси Вовків:
Нехай вас не вводить в оману розмір слона - вони дуже ніжні істоти, поки їм не потрібно бути агресивними. Якщо вашою духовною твариною є слон - ви захисник та людина, на яку вони завжди можуть покластися.
Риси слонів:
Це - рідкісна порода монгольського дикого коня. Ті, чиєю духовною твариною є Пржевальський, люблять свою свободу та відкриті простори.
Риси Коней Пржевальського:
Це маленька, але могутня тварина. Слонова землерийка, яка мешкає в Африці, є працьовитою твариною, яка виживає і процвітає у будь-якому середовищі. Вони дуже зосереджені та дисципліновані, через що можуть здатися віддаленими й холодними.
Риси Землерийок:
Фото: Слонова землерийка (wblog.wiki)
Ви веселий, енергійний і грайливий, немов дельфін. Люди, народжені в цей час, вважаються дуже чутливими, також Дельфін дуже інтуїтивний і мудрий.
Риси Дельфінів:
Якщо вашою душевною твариною є морський коник, ви творчі, співчутливі та розуміючі. При цьому ви надмірно довірливі, через що можете постраждати.
Риси Морських коників:
Раніше ми писали, яка ви квітка за місяцем народження.
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