Журналисты сыграли с чемпионом мира по преферансу

Участники турнира

В Киеве состоялся турнир по спортивному преферансу, в котором приняли участие представители бизнеса и журналисты

28 июля состоялся седьмой турнир по спортивному преферансу среди журналистов PREFFzvanie, где участники сразились с чемпионом мира по игре в преферанс Гариком Корогодским. Турнир прошел в рамках премии PRESSZVANIE, при поддержке Международной Лиги Преферанса и Федерации Спортивного Преферанса Украины.

По результатам турнира призовые места заняли:

Дмитрий Кузнецов, журналист В сухом остатке – победитель.

Наталья Школьная, главный редактор журнала ЕнергоБизнес – второе место.

Владимир Бурма, главный редактор сайта Banker.ua – третье место.

"С большим удовольствием провел субботний день среди друзей, коллег и новых знакомых на турнире по спортивному преферансу. Особо было приятно познакомиться и поучиться игре у гроссмейстера Гарика Корогодского, находясь с ним за одним столом в суперфинале. Ну, а когда у меня за спиной чемпионы предыдущих турниров искренне болели за меня - это дорогого стоит! Спасибо, друзья, за поддержку и веру в меня! И, конечно, огромная благодарность спонсорам турнира за прекрасное мероприятие", – комментирует свою победу Дмитрий Кузнецов.

"Группа Метинвест с большим удовольствием уже седьмой год поддерживает всеукраинский турнир по преферансу среди журналистов PREFFzvanie. Для нас важно делать вклад в развитие подобных нетворкинг-проектов, которые не только развивают стратегическое мышление игроков, но и укрепляют взаимоотношения между журналистами", – отметил Владимир Равинский, начальник управления по работе со СМИ Группы Метинвест.

Мероприятие включало в себя турнир для игроков и обучающие мастер-классы для начинающих, которые провели мастера международного класса по преферансу Алексей Тихоновский и Сергей Михайловский.

"Очень неожиданно для меня было выйти в суперфинал и сыграть с такими сильными игроками, как Гарик Корогодский. Невероятно приятно занять второе место, это был мой себе подарок к предстоящему дню рождения", – отметила Наталья Школьная.

В турнире приняли участие представители бизнеса, журналисты и редакторы деловых и общественно-политических изданий Украины, таких как ТК Первый деловой, ТК Эра, 5 канал, FinClub, Радио Свобода, ИА РБК Украина, ИА Украинские новости, ИА Интерфакс-Украина, ЭнергоБизнес, Укринформ, UA Energy, Ukrainian Retail Association и другие.

Игра длилась 400 минут с соблюдением всех норм Этического Кодекса Преферанса. Регламент Турнира был разработан Федерацией Спортивного Преферанса Украины и состоял из 3-х туров и суперфинала. Судейство осуществлял Главный судья Международной Лиги Преферанса – Владимир Белун.

PREFFzvanie – всеукраинский турнир по спортивному преферансу среди журналистов. Чемпионат поддерживает Международная Лига Преферанса и Федерация спортивного преферанса Украины.

Напомним, журналист РБК-Украина Дмитрий Уляницкий получил престижную награду PRESSZVANIE в категории "Бизнес", рубрика "Транспорт". Также он был награжден в рубрике "Здравоохранение".

К слову, совсем недавно Google посвятил тематическую открытку известной украинской шахматистке.

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