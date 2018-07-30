Журналісти зіграли з чемпіоном світу з преферансу

Учасники турніру

У Києві відбувся турнір зі спортивного преферансу, в якому взяли участь представники бізнесу та журналісти

28 липня відбувся сьомий турнір зі спортивного преферансу серед журналістів PREFFzvanie, де учасники змагалися з чемпіоном світу з гри в преферанс Гаріком Корогодським. Турнір пройшов у рамках премії PRESSZVANIE, за підтримки Міжнародної Ліги Преферансу і Федерації Спортивного Преферансу України.

За результатами турніру призові місця зайняли:

Дмитро Кузнєцов, журналіст В сухому залишку – переможець.

Наталія Шкільна, головний редактор журналу ЕнергоБізнес – друге місце.

Володимир Бурма, головний редактор сайту Banker.ua – третє місце.

"З великим задоволенням провів суботній день серед друзів, колег і нових знайомих на турнірі зі спортивного преферансу. Особливо було приємно познайомитися і повчитися грі у гросмейстера Гаріка Корогодського, перебуваючи з ним за одним столом у суперфіналі. Ну, а коли у мене за спиною чемпіони попередніх турнірів щиро вболівали за мене - це дорогого коштує! Спасибі, друзі, за підтримку і віру в мене! І, звичайно, величезна подяка спонсорам турніру за прекрасний захід", – коментує свою перемогу Дмитро Кузнєцов.

"Група Метінвест з великим задоволенням вже сьомий рік підтримує всеукраїнський турнір з преферансу серед журналістів PREFFzvanie. Для нас важливо робити внесок у розвиток подібних нетворкінг-проектів, які не тільки розвивають стратегічне мислення гравців, але і зміцнюють взаємини між журналістами", – зазначив Володимир Равінський, начальник управління по роботі зі ЗМІ Групи Метінвест.

Захід включав у себе турнір для гравців та навчальні майстер-класи для початківців, які провели майстри міжнародного класу з преферансу Олексій Тихонівський і Сергій Михайловський.

"Дуже несподівано для мене було вийти в суперфінал і зіграти з такими сильними гравцями, як Гарік Корогодський. Неймовірно приємно зайняти друге місце, це був мій собі подарунок до майбутнього дня народження", – зазначила Наталія Шкільна.

У турнірі взяли участь представники бізнесу, журналісти та редактори ділових і суспільно-політичних видань України, таких як ТК Перший діловий, ТК Ера, 5 канал, FinClub, Радіо Свобода, ІА РБК Україна, ІА Українські новини, ІА Інтерфакс-Україна, Енергобізнес, Укрінформ, UA Energy, Ukrainian Retail Association та інші.

Гра тривала 400 хвилин з дотриманням всіх норм Етичного Кодексу Преферансу. Регламент Турніру був розроблений Федерацією Спортивного Преферансу України і складався з 3-х турів і суперфіналу. Суддівство здійснював Головний суддя Міжнародної Ліги Преферансу – Володимир Белун.

PREFFzvanie – всеукраїнський турнір зі спортивного преферансу серед журналістів. Чемпіонат підтримує Міжнародна Ліга Преферансу і Федерація спортивного преферансу України.

Нагадаємо, журналіст РБК-Україна Дмитро Уляницький отримав престижну нагороду PRESSZVANIE в категорії "Бізнес", рубрика "Транспорт". Також він був нагороджений в рубриці "Здоров'я".

До речі, зовсім нещодавно Google присвятив тематичну листівку відомій українській шахістці.

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