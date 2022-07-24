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А вы знаете Милохина и Моргенштерна? В центре Ивано-Франковска разгорелся скандал из-за аниматоров

Фото: Во Франковске аниматоры детям рассказывали о российских артистах (facebook.com/bohodar)
Автор: Анна Шиканова

В центре Ивано-Франковска обнаружили детских аниматоров, которые через динамики популяризируют творчество Моргенштерна и Милохина. Очевидцы также утверждали, что аниматоры включали песни российских групп.

Видео с аниматорами в центре Ивано-Франковска опубликовала Соня Басараб.

На видео аниматоры в костюмах собрали вокруг себя детей и через динамики слышно, что малышам перечисляют условия участия в каком-то конкурсе.

Среди этих условий - нужно иметь аккаунт TikTok, слушать Моргенштерна, быть подписанным на аккаунт российского блогера и репера Дани Милохина и уметь продолжить фразу на русском языке.

"В центре Франковска какие-то с*аные аниматоры через динамики на целую площадь говорят с детьми о Монгерштерне и Милохине, форсят и популяризируют российские мемы и российских исполнителей. В центре Франковска. Сегодня. Ровно пять месяцев с вторжения, в центре Франковская говорят на русском и популяризируют российских исполнителей. Громко, через динамики на всю площадь", - возмущается Остап Украинец.

Общественность уже обратилась к мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву с просьбой объяснить, что же такое происходит в городе, где законом запрещена российская музыка.

Мэр города пока не ответил, а вот активисты уже обнаружили фирму, к которой относятся аниматоры - это "Мистецька Студія Світанок".

Когда видео начало распространяться в социальных сетях, появилось объяснение от одного из аниматоров. Она отметила, что дети должны были загибать пальцы и ничего страшного не произошло.

"А давайте сначала. Задание звучало так: загибать пальцы, если ты этого не делаешь. Ни дети, ни аниматоры не загибали пальцы на этих вопросах про ру**ню! Они молодцы, они не смотрят и не слушают этих м***лей. Им было дано задание понять, что хорошо и что плохо, и они с ним справились, как настоящие украинцы. А еще пели много украинских песен и назвали свою команду "Украина", - написала Вика Sherry.

Кстати, ранее мы писали о том, что во Львове девушке отказали в работе из-за отказа перейти на русский язык.

А также мы рассказывали о том, преподаватель КПИ продвигал "русский мир" и называл украинский "сухим и убогим".

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