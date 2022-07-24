А ви знаєте Мілохіна і Моргенштерна? У центрі Івано-Франківська розгорівся скандал через аніматорів

На відео аніматори в костюмах зібрали навколо себе дітей і через динаміки чутно, що малюкам перераховують умови участі в якомусь конкурсі.

Серед цих умов - потрібно мати аккаунт TikTok, слухати Моргенштерна, бути підписаним на аккаунт російського блогера і репера дані Мілохіна і вміти продовжити фразу російською мовою.

"У центрі Франківська якісь с*ані аніматори через динаміки на цілу площу говорять з дітьми про Монгерштерна і Милохина, форсять і популяризують Російські меми та російських виконавців. В центрі Франківська. Сьогодні. Рівно п'ять місяців з вторгнення, в центрі Франківська говорять російською і популяризують російських виконавців. Голосно, через динаміки на всю площу", - обурюється Остап Українець.

Громадськість вже звернулася до мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа з проханням пояснити, що ж таке відбувається в місті, де законом заборонена російська музика.

Мер міста поки не відповів, а от активісти вже виявили фірму, до якої належать аніматори - це "Мистецька Студія Світанок".

Коли відео почало поширюватися в соціальних мережах, з'явилося пояснення від одного з аніматорів. Вона зазначила, що діти повинні були загинати пальці й нічого страшного не сталося.

"А давайте спочатку. Завдання звучало так: загинати пальці, якщо ти цього не робиш. Ні діти, ні аніматори не загинали пальці на цих питаннях про ру**ню! Вони молодці, вони не дивляться і не слухають цих м***лей. Їм було дано завдання зрозуміти, що добре і що погано, і вони з ним впоралися, як справжні українці. А ще співали багато українських пісень і назвали свою команду "Україна", - написала Віка Sherry.